Mustafa Sarıgül, gençlik örgütlerinden başlayarak 1970'lerden itibaren CHP kapılarını adeta tokmakladı.

İmamoğlu'nun hiçbir zaman belirli bir kapı takıntısı olmadı. ANAP'la başladı, AK Parti'den içeri sokulmadı, en sonunda CHP'ye kapağı attı.

Sarıgül tırnaklarıyla kapıları tırmaladı. Yeri geldi sosyal medyada Togg, Erzincan tulumu ve mutfak tüpü tokatladı.

İmamoğlu'na kapılar kendiliğinden açıldı.

Biri "Ben geliyorum" dedi, kimse dönüp bakmadı. Diğeri "Her şey çok güzel olacak" dedi, bilumum muhalif güruh vokal yaptı.

Ne Sarıgül geldi ne de her şey güzel oldu.

Biri içeride, diğeri dışarıda ama dışarıda olan içeridekinden beter hâlde şimdi.

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Mustafa Sarıgül vaktiyle Kemal Kılıçdaroğlu 'yla buluşunca, bunların akillerinden Prof. Koray Çalışkan, "Mustafa ile Kemal birleşipoldu, geliyoruz..." diye havalara uçtu.İmamoğlu da isteseydi'la yan yana gelir, adını da Mustafa olarak değiştirip Ekrem sorununu çözebilirdi.Fakat bunlara gerek kalmadı; zira şebelek güruh onu çoktanilan etmişti.O değil de, zavallı Kılıçdaroğlu'nun yolu eski AKP'liler dahil birçok siyasiyle kesişti ama hiçbiri belediye başkanı yaptığıgibi partisini gündüz gözüyle çalmaya kalkışmadı.

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'de on beş yıl başkanlık yapan, Beylikdüzü'nde sadece bir dönem başkanlık yapankadar arkasında trajedi bırakmadı.Kadıncağızın yıllar yılı feryat figanla anlattığına baksanıza, belediye çalışanı eşini intiharasürüklemiş.Gerçi Sarıgül'ün adının da kayınpederi Abdurrahman Köksaloğlu'nun cinayetine karıştırılması az trajedi değildi. Neymiş efendim Karun kadar zengin kayınpederinin serveti ona kalmışmış da böylece önlenemez yükselişi başlamış.Ona bakarsanız, İmamoğlu'nun da amcasının "intiharı" mal varlığına çökme mizanseninden ibaretmiş.Dedikodunun sonu yok, günahı vebali boyunlarına.

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Kesin olan şu ki Sarıgül'ün eğitim sicilinde şaibe olmadığı için erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edilmek gibi bir "sorunu" da olmadı.Onun sorunu kara parayla. Oğlude zaten kara para operasyonunda kelepçelendi.Sizin anlayacağınız duvarlaradiye yazdıran adam şimdilerde kendisine çare arıyor.Biri ucuz macera romanının harcanmış figüranı, diğeri dijital çağın tutuklu fenomeni.Ortak özellikleri ikisi de aynı partili, ikisi deLakin onca yolsuzluk itirafına rağmen birine matine-suare sahip çıkarlarken, diğerine çakmayana kız vermiyorlar.