Şimdiye dek bir hobi olarak bile "yerli ve milli" söylemini terennüm etmedim. "Yeni Türkiye" kavramlaştırmasından da pek hazzetmemiştim.

Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım:

"Türkiye Yüzyılı" söylemine de bir hedef veya bir kızılelmadan ziyade, "şimdi nazar değecek / tersine dönecek" korkusuyla, içim ürpererek muttali oldum.

Lakin muhalifin önde gideni bile olsaydım bu söylemleri araçsallaştırarak sinsice hesaplaşmalara girmezdim.

Galiba istesem de giremezdim.

Zira bazı şeyler için acayip yetenekli olmak lazım gelir.

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Mesela yetenekliyseniz "yerli ve milli" söylemi üzerinden devasa bir iktisadi cinayet senaryosu üretebilirsiniz.Hele bir de kafanız bir dedektiflik oynamaya müsaitse var ya, kelimelerden ganyan kuponu doldurur gibi istediğinize suç ortaklığı yazmanız işten bile değildir.Çok daha yetenekliyseniz...Adı lazım değil birgörüştüğünü iddia ettiği iki şüphelinin sözlerinden hareketle, "yerli ve milli sermaye" retoriği ilearasında şappadak koşutluk kurarsınız.Gelgelelim yetenekli olmak da bir yere kadar...Zira, aynı söylemleri kullanıyorlardı, dolayısıyla birlikte vurgun yaptılar" demeye getirmek, aynı ceketle gezen iki farklı insanı aynı bankayı soydu sanmakla eşdeğerdir.Her şeyden evvel bu, muhafazakâr retoriğe sahip bir insan evladından yola çıkarak tüm muhafazakârları kolektif cezalandırmayla mahkûm eden seküler fanatik akıldan çok daha acıklıdır.

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veyademek son günlerde moda oldu.Doğrusu çok eğlenceli bir moda olduğu kadar da çok efektif numara."Yine mi..." diye şak söylüyorsun, anında ön almış oluyorsun.Gerçekten iyi numara!Fakat "yerli ve milli" söylemiyle kakofoni yapmak kimseciklere bir şey kazandırmaz, benden söylemesi.Kardeşim şu kişiye şu tarihte şu vaat yapıldı veya verildi; şu para şu hesaba aktı, karşılığında şu menfaat elde edildi diyebiliyor musun?Diyemiyor, ortak deyimler üzerinden sonuca gitmeye çalışıyorsan, spekülasyondan başka bir şey yapmıyorsun demektir."Yerli ve milli" söylemini yolsuzluğun üstüne yapıştırılmış bir etiket gibi terennüm etmek, delil yerine siyasi anlatı madrabazlığına soyunmaktan öteye geçmeyen zihinsel bir derbederlik değilse nedir?