İsrail örgütünün "Yahudi üstünlükçü" algı operatörleri, "Filistinliler LGBT'lileri öldürüyor, siz nasıl Filistin'i desteklersiniz?" diyerek Amerikan liberallerini ayartmaya çalışırken, Cumhuriyetçileri hesaba katmayıp baltayı taşa mı vuruyor sanıyorsunuz?
Hayır, asla!
Cumhuriyetçilerin "Demokratlar iktidara gelirse çocuklarımızı eşcinsel yapacak!" şeklindeki katıksız paranoyasının alabildiğine farkındalar.
Gazze soykırımını destekleyen Cumhuriyetçilerin aptallığını çok iyi bildikleri için ince ayar yapmaya hiç gerek duymuyorlar.
Bu öyle bir aptallık ki...
Milyonu hayli aşkın takipçili Amerikalı bir hesabın (yüzlerce yorumla alabildiğine desteklenen) paylaşımına göre, Teksas'ta nüfusun binde ikisi bile etmeyen Müslümanlar (tıpkı 1979 İran'ında olduğu gibi) şeriatı Teksas'a sinsi bir şekilde getireceklermiş!
Evet, çok komik ama yabancısı olduğumuz bir paranoya değil.
Zira 28 Şubat sürecinde Humeyni'den Korkan Kadınlar Derneği'nin öncülük ettiği "laikçi esnaf" aynı manyaklıkla maluldü.
***Yaşı müsait olanlar unutmamışlardır: İrtica, mürteci lakırdılarıyla mahkûm etmeye çalıştıkları muhafazakârları "Mollalar İran'a" sloganları eşliğinde şeytanlaştırmaya çalışmışlardı.
***Mahut paranoya o kadar güçlü ki...