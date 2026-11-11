İsrail örgütünün "Yahudi üstünlükçü" algı operatörleri, "Filistinliler LGBT'lileri öldürüyor, siz nasıl Filistin'i desteklersiniz?" diyerek Amerikan liberallerini ayartmaya çalışırken, Cumhuriyetçileri hesaba katmayıp baltayı taşa mı vuruyor sanıyorsunuz?

Hayır, asla!

Cumhuriyetçilerin "Demokratlar iktidara gelirse çocuklarımızı eşcinsel yapacak!" şeklindeki katıksız paranoyasının alabildiğine farkındalar.

Gazze soykırımını destekleyen Cumhuriyetçilerin aptallığını çok iyi bildikleri için ince ayar yapmaya hiç gerek duymuyorlar.

Bu öyle bir aptallık ki...

Milyonu hayli aşkın takipçili Amerikalı bir hesabın (yüzlerce yorumla alabildiğine desteklenen) paylaşımına göre, Teksas'ta nüfusun binde ikisi bile etmeyen Müslümanlar (tıpkı 1979 İran'ında olduğu gibi) şeriatı Teksas'a sinsi bir şekilde getireceklermiş!

Evet, çok komik ama yabancısı olduğumuz bir paranoya değil.

Zira 28 Şubat sürecinde Humeyni'den Korkan Kadınlar Derneği'nin öncülük ettiği "laikçi esnaf" aynı manyaklıkla maluldü.

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Yaşı müsait olanlar unutmamışlardır: İrtica, mürteci lakırdılarıyla mahkûm etmeye çalıştıkları muhafazakârları "" sloganları eşliğinde şeytanlaştırmaya çalışmışlardı.Durumdan vazife çıkartan anlı şanlı paşalarımız da "Biz İranlı generaller gibi seyretmeyiz..." diyerek tankları caddelerde yürütmüşlerdi.İşin ironik yanı...O dönemde'ı destekleyenlerin birçoğu (en azından Kemalist kanadı)'e karşı bugün'ı desteklerken, Mollalar diye aşağılanan kesimle aynı maziye sahip günümüz muhteremlerinin içinde İsrail'i İran'a tercih edeceğini söyleyenler bile çıktı.Gelgelelim...Ne "Laiklik elden gidecek, İran Türkiye'ye şeriatı ihraç ederek bütün kadınlarımızı çarşafa sokacak!.." paranoyası ne de "İran Türkiye'yi Şiileştirecek, Sünnilik elden gidecek!.." paranoyası, yüzde bir buçukluk Müslüman nüfusun'a şeriatı getireceğine dair söz konusu paranoyayla boy ölçüşebilir.

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Mahut paranoya o kadar güçlü ki...Teksas'a şeriatın gelmesine engel olmak içinçıkmayı önerebiliyorlar!Bizim paranoyaklara bakınca'in "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" sözünü hatırlamak mümkün.Teksas'taki Müslümanların bir buçukluk varlığını, "" diyecek kadar korkunç bir felaket gören Amerikalıların paranoyalarına bakınca ne desek acaba?"Bunların en az yüzde 90'ı aptal" mı yahu?