Bir defasında Yılmaz Özdil arkadaşımıza "Asıl yobaz, tutucu, tahammülsüz ve linççi sizin cenahınızdır" demiştim.

Bahsi diğer. (Son haftalardaki gündemlerle alakası yok ama.)

Sanılanın aksine, bizim cenahın daha açık fikirli ve eleştirel olduğunu da dile getirmiştim.

Zıpırların ifadesiyle muhalif güruhu gömmüştüm. Lakin "şerefsiz" demek aklımdan bile geçmemişti.

Onu bizzat Yılmaz söyledi. Kendisine "gizli AKP'li" diyenlere "Ulan partinizin yarısı AKP'ye geçti be şerefsizler! Kim gizli AKP'li..." dedi.

İyi de birader, şayet bu şerefsizlikse...

"Bir gülüşüne canımız feda" dedikleri Muharrem İnce'yi bir gecede hain ilan etmeleri, yolsuzlukları buradan Eyfel'e yol olan elemana "İkinci Atatürk" demeleri neydi?

***

Muhafazakâr kesimdeki eleştirel damar seküler kesime nazaran çok daha canlıdır, dedim ya; fon skandalı bunun göstergesidir.

Ne FETÖ'cülerin skandalı araçsallaştırma gayreti ne muhalif güruhun yaygarası ne şu ne bu; gündemi belirleyen, bu damarın harekete geçmesidir.

Hayır, bu yolsuzluğun çapıyla izah edilemez.

Sarıgül'ün götürdüğü iddia edilen paralar bile fonzilerden aşağı kalır değil.

Gelgelelim...

Bu damarı sosyal medyada arzı endam eden kimi hocaların vaazlarında, "toplumsal çürümeden" şekvacı cemaatlerin bildirilerinde veya ekonomi yönetimini "rasyonel zemine dönüş" diye alkışlayıp Berat Albayrak dönemine bühtan eden muhterislerin lakırdılarında aramayın.

Bu damar sahici, içtenlikli, pazarlıksız olanların, yani sokaktaki sıradan insanındır.

Her seçim öncesi gördükleri vahim hataları Erdoğan'ın kredisi nedeniyle sineye çeken, her seçim sonrası düzelecek umuduyla sabredenlerindir.

***

17-25 Aralık FETÖ kumpası döneminde Aydın Doğan'ın medyası başta olmak üzere bilumum medya saldırıya geçmiş, para sayma makineleri ve ses kasetleri gırla gitmişti.

Eski bir bakan üzerinden de Erdoğan'a müstekreh iftiralar atılmıştı.

Erdoğan Dolmabahçe'de gazetecilerle yaptığı sohbette, merhum Mehmet Barlas'ın "bu ahval ve şeraitte" seçim kazanmanın imkânsızlığına ilişkin sorusuna, mitinglerde milletin kendisine sahip çıktığını gözlemlediğini söylemişti.

Bir dostum da fakire "Millet, Erdoğan'ı idam sehpasından kurtarmak istercesine miting meydanlarına akın akın koşuyor..." demiş, bunu da Adnan Menderes'i idam sehpasından kurtaramamanın hırsıyla açıklamıştı.

Demem o ki, bu aziz millet şimdi de görüyor, şimdi koşuyor.

Ama hiçbir anketin saptayamayacağı bambaşka bir şekilde. 15 Temmuz'da bir sözü üzre "ölümüne" meydana çıktıkları kıymetlilerinin içeriden vurulmasına isyan edercesine...

İçlerinde yarım asır yaşadığım bu insanların enerjisini görüyor, hissediyorum.

Bu defa işin peşini bırakmayacaklar, benden söylemesi.