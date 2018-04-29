Otonom hayata hazır mısınız?

2020’den itibaren yollara çıkacak sürücüsüz otomobiller hayatımızı değiştirecek. En büyük değişiklik Türkiye’de gerçekleşecek. ‘Yol vermedin’ kavgaları sona erecek, trafik cezaları tarihe karışacak

Düne kadar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sürücüsüz yani kendi kendine gidebilen otomobiller gerçek oldu.

Bugün birçok marka, sürücüsüz otomobil teknolojileri konusunda çalışmalar yapıyor. Ar-Ge için milyon dolarlar harcıyor.

Henüz seri üretim yüzde 100 sürücüsüz bir otomobil yok.

Ancak birçok markanın yarı otonom otomobilleri var. Sürücüsüz otomobillerin 2030'dan itibaren hayatımıza girmesi bekleniyor. Bu gerçekleştiğinde dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük bir değişim yaşanacak. Kendi kendine gidebilen, araç sollayabilen, tehlikeyi görüp fren yapabilen sürücüsüz otomobillerle birlikte oyunun kuralları yeniden yazılacak. Bakın nasıl değişiklikler olacak.

Öncelikle otomobiller kendi kendine hareket ettiği için ehliyet zorunluluğu ortadan kalkacak.

İstatistiklere göre trafik kazalarının yüzde 90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Otonom otomobillerle birlikte trafik kazaları ortadan kalkacak.

Yaralanmalı ve ölümlü kazalar engellenecek.

Ailelerin birden fazla otomobil ihtiyacı ortadan kalkacak. Sürücüsüz bir otomobil evdeki herkesin ihtiyacını karşılayacak.

Sabah ilk iş olarak anne ve babayı iş yerlerine bırakan otomobil, daha sonra çocukları evden okula, okuldan eve götürebilecek.

Otomobiller gelecekte ofise ya da yatak odasına dönüşebilecek. Yolcular iş toplantılarını otomobilde yapıp, e-maillerine cevap verebilecek. Ya da televizyon izleyip, uyuyabilecekler. Sürücüsüz otomobillerle keyifli ve konforlu yolculuklar yapılabilecek.

Yollardaki araç sayısının azalmasıyla birlikte trafikte gözle görülür bir rahatlık olacak. Özellikle büyük şehirlerde trafik kargaşası ortadan kalkacak.

Sürücüsüz otomobiller elektrikli olacak.

Çevreye zarar veren karbondioksit salınımı söz konusu olmadığı için daha temiz bir çevre ve hava oluşacak.

Sürücüsüz araçlarla birlikte gelecekte otomobil sahipliği de ortadan kalkacak. Abonelik benzeri bir sistemle tüketiciler otomobil ihtiyacını karşılayabilecek.

Akıllı telefonlarda bulunan aplikasyonla istek yaptığınız araç, bulunduğunuz adrese, çağırdığınız saatte gelecek. İstediğiniz yere sizi bırakacak. Daha sonra trafikte yoğunluk yaratmamak için otoparka gidecek. Taksi gibi de kullanabilen otomobil istenirse aynı yöne giden biriyle paylaşılabilecek.

Sürücüsüz otomobillerin yola çıkmasıyla birlikte Türkiye'de büyük değişim yaşanacak.

Trafikte kavga-gürültü olayları tarihe karışacak.

Yol vermedin, kornaya bastın benzeri Türkiye'ye özgü sürücü kavgaları bitecek. Otomobillerin direksiyonunda insan yerine yapay zekâ olacağı için trafik kurallarını ihlal eden kimse kalmayacak.

Kimse kırmızı ışıkta geçmeyecek, hız sınırını aşmayacak, emniyet şeridine girmeyecek, hatalı sollama yapılmayacak. Dolayısıyla trafik cezaları da tarihe karışacak.

Trafik ihlalleri sona erince, denetleme görevi yapan trafik polislerine ihtiyaç kalmayacak. Alkol muayenesi, rüşvet tartışmaları bitecek.

Türkiye'de son dönemde çok tartışılan yüksek trafik sigortası primleri sorun olmaktan çıkacak.

Sürücüsüz otomobillerle birlikte kaza oranları azalacağı için hem trafik sigortası hem de kasko sigortası primleri düşecek.