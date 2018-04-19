Türkiye otomobilini seçti

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği “Türkiye’de yılın otomobili” yarışması sonuçlandı. Birinci Hyundai Ioniq Hybrid oldu. Araç, 76 otomotiv gazetecisinden toplam 3 bin 820 puan aldı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" (TYO) yarışmasının birincisi Hyundai Ioniq Hybrid oldu. Ioniq, OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplam 3 bin 820 puan aldı.

Yarışmanın ilk etabında; 23 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise Hyundai Ioniq; BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC 60 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı.



ÇEVREYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye'nin "Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan yılın otomobili ödülünün açıklandığı törende konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yarışmanın tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti.

Sandık, "Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk.

Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli" dedi. Ödülü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de, şunları söyledi: "Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı korumamız gerekiyor.

Dolayısıyla çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmak için hibrit teknolojisi büyük bir önem taşıyor. Biz üreticiler olarak dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız diye düşünüyoruz."



TOFAŞ VE MERCEDES'İN 50. YILI

'Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması'nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye'de 50'nci yılını kutlayan Tofaş ve Mercedes-Benz Türkiye'ye verdi.