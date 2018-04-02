TurkIsh FujI manzaralı fabrika

Japonlar ana vatanlarındaki Fuji’ye benzettikleri Hasan Dağı’nın eteğinde kurulan Brisa’nın yeni fabrikasında memleket hasreti çekmeden çalışıyor

Brisa'nın 300 milyon dolarlık yatırımla Aksaray'da inşa ettiği fabrika, Japon lastik devi Bridgestone'un dünyadaki "en akıllı" tesisi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması beklenen fabrikada deneme üretimi Aralık 2017'de başladı. Yılda 4.5 milyon adet lastiğin üretileceği fabrika, aynı zamanda endüstri 4.0 devriminin de Türkiye'deki ilk örneği olacak. Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, İzmit'ten sonra ikinci fabrikaları Aksaray'da yatırımın tamamlandığını ve bu yıl içinde üretime başlanacağını söyledi. Aksaray fabrikasının türkülere konu olan Hasan Dağı'nın eteklerine kurulduğunu anlatan Alemdar, Japonların Hasan Dağı'nı dünyaca ünlü Fuji'ye benzettiklerini ifade etti. Japon ortaklarının Hasan Dağı'na 'Turkish Fuji' dediklerini söyleyen Alemdar, "Hasan Dağı'na baktıklarında kendilerini Japonya'da hissettiklerini söylüyorlar. Böylece memleket hasreti çekmiyorlar" dedi. Alemdar, yeni fabrika ile ilgili şu bilgileri verdi: "Aksaray'daki tesis inovasyon olarak dünyadaki en yüksek teknolojiye sahip fabrika oldu. Bridgestone'un en iyi ve en yeni fabrikalarından biri. Fabrika üretime başlamadan denetimden geçti. Soyunma odalarının ergonomisinden iş güvenliğine kadar tam 3 bin noktadan test edildi. Fabrikanın teknolojisiyle ilgili bir örnek vereyim. Normal bir farikada lastik, üretim aşamasında mutlaka yerle temas eder. Bizim fabrikada yere neredeyse değmiyor. Bu oranı Aksaray'da yüzde 20'lere kadar indirdik."



TOPLAM 16 MİLYON ADET

İlk etapta 4.2 milyon adet olarak planlanan yıllık üretim kapasitesini daha sonra 4.5 milyona revize ettiklerini söyleyen Alemdar, 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti. Alemdar, "43 yıldır İzmit'te ve bu yıldan itibaren Anadolu'nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikalarımızla her aracın lastiğine talibiz. Brisa, 11.5 milyon kapasiteli İzmit'le birlikte toplamda 16 milyon adede ulaşacak" dedi.



17 MİLYON $'LIK TEKNOLOJİ YATIRIMI

2017'de Ar-Ge'ye 18.7 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyleyen Alemdar, şöyle devam etti: "Brisa'nın Türk mühendisleri imalat sektörünün gözbebeği oldu. Şimdi bu Türk mühendislerle patlasa dahi yola devam eden, nano malzemelerle güçlendirilen lastikler geliştiriyoruz. İzmit'teki mühendislerimiz 2017'de başka hiçbir üreticide olmayan 17 milyon dolar büyüklüğünde özel karışım teknolojisi yatırımı gerçekleştirdi. Özel karışım teknolojisiyle otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyor ve yüzde 94 olan yerli üretim oranını artırmak için çalışıyoruz."



İLK KEZ KÖRFEZ ÜLKELERİNE GİRECEK

Brisa, 2017'de yüzde 33 artışla 184 milyon dolara ihracat yaptı. İhracat rekorunda özellikle daralan Avrupa pazarının üzerinde büyüyen Lassa'nın katkısı büyük oldu. Avrupa yüzde 1 daralırken, Brisa yüzde 6 büyüdü. 2018'de 210 milyon dolar ihracat planlayan Brisa, bu hedefe Körfez ülkeleriyle ulaşacak. Şirket, 2018'de 95 yeni mağaza daha açmayı planlıyor.