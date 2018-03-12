Minibüse binmek için Londra’dan geldi

Londra merkezli Ford Avrupa Smart Mobility'nin direktörü Sarah-Jayne Williams, minibüs taşımacılığını yerinde araştırmak için İstanbul’a geldi

Geleceğin ulaşım çözümleri için araştırmalar yapan Ford Motor Company, minübüsü keşfetti. Amerikan otomotiv devi, Türkiye'ye özgü minibüsün dünyanın ulaşım sorununu çözebileceğine inanıyor. Londra merkezli Ford Avrupa Smart Mobility'in yeni direktörü Sarah-Jayne Williams, minibüs taşımacılığını yerinde deneyimlemek için İstanbul'a geldi. Williams, başta minibüs ve metrobüs olmak üzere toplu taşıma araçlarında yolculuk yaptı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Motor Company'nin Smart Mobility (Akıllı Mobilite) çözümleri kapsamında City of Tomorrow projesini hayata geçirdiğini söyledi. Toplantılarda Türkiye'ye özgü taşımacılık sistemlerini anlattıklarını ifade eden Yenigün, minibüsün sonunda Ford Avrupa Smart Mobility'in dikkatini çektiğini açıkladı. Avrupa'da toplu taşımacılığın otobüslerle yapıldığını ifade eden Yenigün, Akıllı Mobilite çözümlerinde minibüsün de yer aldığı projeler üzerinde çalışıldığını anlattı. Buna göre müşteriler akıllı telefonlarla belirli bir hatta çalışan minibüse binmek için rezervasyon yapabilecek. Minibüs durağa geldiğinde binmek için telefondaki barkodunu okutması yeterli olacak.

2018 HEDEFİ DÖRT ÜLKE

City of Tomorrow projesindeki dört ülke arasında İstanbul'un da yer alması için Ford'u ikna ettiklerini belirten Yenigün, şunları söyledi: "Projenin 2018 hedefi, Almanya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere dört ülkede çeşitli mobilite çözümlerini uygulamak. Nüfusun artması ve şehirlerde yaşamanın zorluklarına yönelik yaratıcı çözümler aranıyor."

FUARDA TÜRKİYE İMZASI

Ford 'un dünyadaki ticari araç üssü olan Ford Otosan, Tourneo Courier ile Tourneo Custom'ın yenilenen modellerini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupalı müşterilerinin beğenisine sundu. Ford Otosan'ın Yeniköy fabrikasında üretilen Tourneo Courier ile Gölcük fabrikasında üretilen Tourneo Custom, Türk mühendisliğini temsil etti.

ÜÇ YENİ MARKA DOĞDU

Otomotiv sektörünün 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Bu dönem içinde birçok marka yok oldu. Günümüze kadar gelen onlarca marka ayakta kaldı. Ancak, son yıllarda otomotiv sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor. Elektrikli otomobillerle birlikte yeni markalar doğuyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen Polestar, Cupra ve LCVHI otomotiv dünyasında yeni markalara yer olduğunu gösterdi. Volvo'nun performanslı modellerini üreten Polestar, ayrı bir marka oldu. 2019'da satışa sunulacak Polestar 1 modeli, Cenevre'de Avrupalı otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Volvo, 13 Mart'tan itibaren 2 bin 500 euro depozito ile ön sipariş almaya başlayacak. Fiyatının 130-150 bin euro aralığında olması bekleniyor. Seat, daha önce sportif modellerinde kullandığı Cupra ismini bağımsız bir marka haline getirdi. İlk kez Cenevre'de sergilenen Cupra, büyük ilgi gördü. Yeni markalardan Çin merkezli LCVHI, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Venere modelini sergiledi. LCVHI, iki yıl önce Şanghay'da kuruldu.

CENEVRE'DEN YOLA ÇIKTILAR

Otomotiv dünyasının kalbi bugünlerde İsviçre'nin Cenevre kentinde atıyor. Bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, kapıları açtı. Otomobil severler 18 Mart'a kadar fuarı ziyaret edebilecekler. 180 firmanın katıldığı fuarda, 110'dan fazla dünya ve Avrupa prömiyeri yapılıyor. Cenevre'de sergilenip, Türkiye'ye gelecek yenilikleri sizin için araştırdık.

YENİ AURIS'İN ÖRTÜSÜ KALKTI

Toyota, üçüncü jenerasyon Auris'in örtüsünü kaldırdı. Marka yeni jenerasyonda bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği sunacak. 1.2 litre turbo beslemeli benzinli motorun yanı sıra 1.8 litre ve yeni 2.0 litrelik hibrit motorlarla pazarda yerini alacak.

SKODA TARİHİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Skoda , Vision X konseptiyle bir başka sınıfa daha adım atacağının ipuçlarını verdi. Bu yeni konsept, markanın, Kodiaq ve Karoq'dan sonraki kompakt crossover modelini işaret ediyor. Vision X , Skoda tarihinin doğalgaz, benzinli ve elektrikli aracı ilk kez bir arada sunan modeli.

ADI DEĞİŞTİ KIA CEED OLDU

KIA, kompakt sınıftaki temsilcisinin üçüncü jenerasyonunu Cenevre'de sergiliyor. Ceed'in yeni nesli ile birlikte ismi de değişiyor. Yeni nesli ile birlikte Ceed olarak yoluna devam edecek. Avrupa'da geliştirilen üçüncü nesil Ceed, Türkiye'de haziranda satışa sunulacak.

200 BİN SATAN MODELİ YENİLEDİ

BMW, yeni X4'ün dünya tanıtımı ve birçok BMW modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni BMW X4, orta ölçekli otomobil sınıfının premium segmentinde yer alan İlk Spor Aktivite Coupe modeli. Dünya genelinde 200 binin üzerinde satan model yeni tasarımıyla dikkat çekiyor.

AMİRAL GEMİSİ 508'İ TANITTI

Peugeot, Cenevre Otomobil Fuarı'nda 508 ve Rifter olmak üzere iki yeni modelin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca beş metrelik dev bir 'Aslan' heykelini yeni marka elçisi olarak lanse etti.

MAZDA TASARIMA ODAKLANDI

Mazda, Cenevre'de Mazda6 Wagon modelinin dünya, Mazda6'nın ise Avrupa tanıtımını yaptı. Ayrıca, sergilediği Kai Concept ve Vision Coupe konsept modelleri tasarımlarıyla dikkat çekti.

CITROEN C4 CACTUS YENİLENDİ

Cıtroen, yeni Berlingo'nun dünya prömiyerini ve kompakt hatchback bir otomobil olarak lanse edilen Yeni C4 Cactus'ün global tanıtımını gerçekleştirdi.

HONDA CR-V'DEN HİBRİT ATAĞI

Honda , fuarda yeni nesil CR-V'nin Avrupa, Jazz X-Road modelinin de dünya lansmanını gerçekleştirdi. Beşinci nesil Honda CR-V, Avrupa'da ilk kez isteğe bağlı olarak hibrit olarak da sunulacak.

MITSUBISHI GELECEĞİ YORUMLADI

MıtsubIshI, fuarda e-EVOLU TION CON CEP T'in Avrupa prömiyeri ve yeni Outlander PHE V'in global prömiyerini gerçekleştirdi. Bu iki model markanın yeni ürün stratejisini gösteriyor.

MERCEDES- BENZ'DEN SÜRPRİZ

Mercedes-Benz, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni C-Serisi Sedan ve Estate modelleri, Mercedes- AMG C 43, Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 Kapılı Coupe, Mercedes-AMG G 63, X 350 d 4MATIC, smart EQ fortwo ve forfour ile Plug-in Hybrid ailesi yeni üyeleri C 300 de ve E 300 de modellerinin dünya lansmanını yaptı. Ayrıca yeni A-Serisi, G-Serisi, S-Serisi Coupe, S-Serisi Cabriolet, Mercedes-AMG GL A 45 ve Mercedes-Maybach S-Serisi'ni de sergiledi.