Yerli otonun Cenevre çıkarması

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Koordinatörü Metin Sancar, Cenevre Fuarı’nda dünyaya yerli otomobili anlattı. Yerli otonun ilk prototipi 2019’da Cenevre’de sergilenecek

Yerli otomobili üretmek için yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) işe hızlı başladı. Sadece iç pazarı değil, ihracat da hedefleyen OGG, şimdiden dünyaya açıldı. OGG Koordinatörü Metin Sancar, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'na çıkarma yaptı. Fuarda bazı toplantılara katılan ve görüşmeler yapan Sancar, SABAH'ın sorularını yanıtladı. İlk kez uluslararası bir otomobil fuarını ziyaret ettiğini ifade eden Sancar, "Bugüne kadar hep havacılık ve savunma sanayi fuarlarında bulunuyorduk. Havacılık ve savunma sanayi yüksek teknolojiye sahip. Ancak otomotivde de teknoloji ilerledi. Havacılığı aratmıyor" dedi. Sancar, yerli otonun prototiplerini yurtdışında ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeyi konuştukları bilgisini de verdi.

HERKESİN GÖZÜ ÜZERİMİZDE

1 Şubat'ta işe başladığını söyleyen Sancar, nisandan itibaren şirketin kuruluşuyla birlikte projenin hızlanacağını kaydetti. Sancar, bir yandan da ekibi kurma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yerli otomobilin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Sancar, "Herkesin gözü bizde. Layıkıyla yerli otomobili üreteceğiz" şeklinde konuştu.

KONVANSİYONEL DEĞİL TAMAMEN SIFIRDAN BİR PROJE OLACAK

Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilecek otomobillerin ilk prototipinin 2019'da tanıtılacağını anlatan Metin Sancar, seri üretime geçiş tarihinin ise 2021 olduğunu hatırlattı. Orta vadede üç farklı elektrikli araç modelinin üretileceğini ifade eden Sancar, sayının beşe çıkabileceği bilgisini verdi. Üretilecek araçların yüzde 100 elektrikli olacağını anlatan Sancar, "Konvansiyonel motor düşünülmüyor. Tamamen sıfırdan bir proje olacak. Herhangi mevcut bir prototipten yararlanılması şimdilik gündemde değil" dedi.

HYUNDAİ BAŞBAKAN'A SUV SÜRPRİZİ YAPTI

Hyundai Assan'ın beklenen SUV yatırımında sürpriz bir gelişme yaşandı. Hyundai Motor Başkanı Chung Mong Koo, SUV müjdesini Başbakan Binali Yıldırım'a Aralık 2017'de gerçekleşen Güney Kore ziyareti sırasında verdi. Böylece 2021'den itibaren Hyundai Assan, İzmit tesislerinde üretilen model sayısı üçe çıkacak. Türkiye'de üretilecek SUV'un Hyundai'nin mevcut SUV'larından farklı olacağını ifade eden Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Hindistan'da üretilen Creta ile Güney Kore'de üretilen Kona'nın arası bir model olacak" dedi.