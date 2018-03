Trump’a inat şov

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi tehditlerine rağmen 180 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Fuarda, kişiye özel, spor otomobiller ve elektrikli modeller ilgi gördü

Bu yıl 88'inci kez düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tehditlerinin gölgesinde açıldı. Trump, hafta sonu Avrupa ülkelerinin ABD'nin Avrupa'dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda ABD'nin Avrupa yapımı araçlara vergi uygulayacaklarını açıklamıştı. 180 firmanın yeniliklerini sergilediği fuarda, 110'dan fazla dünya ve Avrupa prömiyeri yapılıyor. Fuarda, kişiye özel süper sporcu otomobiller ve elektrikli modeller büyük ilgi gördü.

Cenevre'de sergilenen yeni modeller şöyle: "Yeni Audi A6, plug in hybrid Bentley Bentayga, BMW 3Serisi Active Tourer, coupe tasarımlı X4, Seat'ın yeni markası Cupra, 720 beygirlik Ferrari 488 Pista, yeni Ford Edge, elektrikli Hyundai Kona, yeni jenerasyon Santa Fe, Jaguar'ın elektrikli SUV'u i-Pace, yeni Jeep Wrangler, üçüncü jenerasyon Kia cee'd, Lexus UX, yeni Mazda6 , Skoda Vision X, Mercedes-Benz yeni A-Serisi, İngiliz Morgan Aero GT, yeni VolvoV60, Polestar, Toyata yeni Auris, VW Vizzion.



UÇAN OTOMOBİL HAVALANIYOR

Dünyanın ilk seri üretim uçan otomobili ilk kez sergilenecek. Hem karada hem de havada gidebilen iki kişilik PAL-V Liberty, karadayken 100 beygirlik motoruyla 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçmasını sağlayan 179 beygirlik diğer motoruyla havada 180 kilometre hızı görebiliyor. 3 bin 500 metre yüksekliğe kadar çıkabilen uçan oto, tam depoyla 500 kilometre katedebiliyor. Hollandalı Liberty'nin satışına 2019'da başlayacağı aracın fiyatı vergiler hariç 399 bin dolardan başlayacak.



OTOMOBİL 'OSCARI'NI VOLVO XC40 KAZANDI

Otomotiv dünyasının Oscar'ı Car of the Year (Yılın Otomobili) ödülünün sahibi Volvo XC40 oldu. 23 ülkeden 60 jüri üyesinin oylarıyla birinci seçilen Volvo XC40, 325 puan topladı. Yılın otomobili için Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 serisi, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza ve Volvo XC40 yarıştı.



YOLLARIN 'FÜZESİ' OLACAK

Mücevher tasarımcısı İtalyan üretici Corbelatti'nin yeni modeli Missile, büyük ilgi gördü. Retro bir tasarıma sahip olan Missile, aynı zamanda dünyanın en hızlı otomobili olmaya aday. 9.0 lt'lik motor, 1800 bg güç, 2350 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı ise 500 km.



SADECE 5 ADET ÜRETİLECEK

Ünlü tasarımcı İtaldesign, iddialı bir modelle fuara geri döndü. Sadece 3.2 saniyede 100 kilometreye ulaşan Zerouno'nun maksimum hızı 330. Hafif karbon fiber karbon malzemelerin kullanıldığı spor otomobil sadece beş adet üretilecek. Zerouno'nun satış fiyatı 2.4 milyon dolar.



DÜNYANIN EN PAHALISI OLDU

Bugatti'nin yeni spor modeli Chiron Süper Sport, Cenevre'de büyük ilgi gördü. Karbon fiber gövdeye sahip otomobilin Avrupa'daki satış fiyatı vergiler hariç 2.65 milyon euro. Vergilerle birlikte 3 milyon euroyu bulması bekleniyor. Aracın, Amerika fiyatı ise 3.26 milyon dolar. Bin 800 beygir gücündeki motorla maksimum hızının 480 kilometre üzerine çıkması bekleniyor.



179 BİN EURODAN BAŞLIYOR

Butik otomobil üreticisi Sin Car, yeni modeli R1 550 hibriti tanıttı. Bu hız canavarı 450 beygir gücünde V8 motora sahip. Elektrik motoruyla birlikte toplam gücü 570 bg ulaşıyor. Araç, 3.5 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor. Otomobilin fiyatı 179 bin eurodan başlıyor.



F1 EFSANESİNE SAYGI

Formula 1'in efsane pilotu Senna için üretilen McLaren Senna modeli 4.0 lt'lik V8 motor 800 beygir güç üretiyor. 340 km maksimum hıza sahip süper sporcu, 0'dan 100 km'ye 2.8 saniyede çıkıyor. Satış fiyatı 1 milyon dolar.



ÇİNLİLER FUARA ÇIKARMA YAPTI

Çinli LCVHI Auto, elektrikli dört kişilik Venere'i tanıttı. 1.006 beygir gücündeki elektrikli otomobil 0'dan 100 kilometreye üç saniyede çıkıyor. Venere, full şarjla 500 km gidebiliyor.



KARSAN'IN PROTOTİPİ ABD'DE TEST EDİLİYOR

ABD Posta Servisi, Karsan'ın geliştirdiği yeni nesil dağıtım aracı prototipini test etmeye başladı. Karsan 2017 sonunda plug-in hibrid araç prototiplerini altı ay süreyle test edilmesi için ABD Posta Servisi'ne teslim etmişti. Karsan dışında prototip geliştiren şirketler arasında AM General, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster ve VT Hackney bulunuyor. Test sonrası nihai tedarikçi belirlenecek. ABD Posta Servisi'nin 180 bin adet aracı bulunuyor. Bu araçların tamamının yenilenmesinin faturası 6.3 milyar dolar.



MANKENLER KAPANDI

Otomotiv dünyasında bir devir sona eriyor. Ünlü markalar artık fuarlardaki standlarında seksi mankenler yerine uzmanlara görev verecek. Bu hamlenin sebebi ise Hollywood'da ortaya çıkan cinsel taciz skandalları sonrası başlatılan "MeToo' kampanyası. Bu yıl görevli mankenler pantolon ve gömlek giydi.