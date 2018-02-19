Otomotiv rekorları dörtledi

Otomotiv, üretim ve ihracat rekorlarının ardından dış ticaret fazlası ve kapasite kullanımında da rekor kırdı. 2017’de rekorları dörtledi

Türkiye otomotiv sanayisi için 2017 rekorlar yılı oldu.

2017'ye ilişkin istatistikler açıklandıkça yeni rekorlar ortaya çıkmaya başladı.

Otomotiv, üretim ve ihracat rekorlarından sonra dış ticaret fazlası ve kapasite kullanımında da rekor kırdı. Böylece rekorları dörtledi.

Otomotiv sanayisi 2017'de 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası 2016'ya göre yüzde 256 gibi yüksek bir oranda arttı. Böylece otomotiv rekor dış ticaret fazlasına ulaştı. Otomotiv sanayisinin bundan önce ulaştığı en yüksek dış ticaret fazlası 5.3 milyar dolarla 2005'te gerçekleşmişti.



23.4 MİLYAR DOLAR

Otomotiv sanayi 1996–2004 arasında 14 milyar 315 milyon dolar olan dış ticaret açığı verdi. 2005'ten sonra durum tersine döndü. Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre otomotiv, 2011 ve 2015 haricinde dış ticaret fazlası verdi.

Otomotivin dış ticaret fazlası 2005-2011 arasında 10 milyar 824 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki dış ticaret fazlası ise 23 milyar 416 milyon dolar gibi oldukça yüksek seviyeye çıktı.

2017'de bir başka rekor ise kapasite kullanımında kırıldı. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 88'e çıktı.

Binek otomobil ve hafif ticari araçta kapasite kullanım oranı ise yüzde 90 oldu.

2016'da toplam kapasite kullanımı yüzde 86, binek oto ve hafif ticari araçta kapasite kullanımı ise 88 seviyesindeydi.

2017'de bazı aylarda sanayinin, kapasite kullanımı yüzde 100'e ulaştı.

Otomotiv sanayisinin 2012'deki kapasite kullanım oranı ise yüzde 68'di.

Türkiye böylece dünyadaki en yüksek kapasite kullanım oranlarına ulaştı. Avrupada ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 35, dünyada ise yüzde 45'ler seviyesinde gerçekleşti.



İHRACAT % 20, ÜRETİM % 13 ARTIŞ GÖSTERDİ

2017'de üretim yüzde 13 artışla 1 milyon 674 bin adede yükselerek, tarihi rekora imza attı. Traktör de eklenince toplam üretim 1 milyon 727 bin adet olarak gerçekleşti. 2017'de ikinci rekor ihracattan geldi. İhracat yüzde 17 artışla 1 milyon 33 bin adede, ihracat geliri ise yüzde 20 artışla 28 milyar 986 milyon dolara çıktı.



YENİ MERCEDES-BENZ COUPE GELDİ

Mercedes-Benz ürün gamının tepe noktasını oluşturan S-Serisi ailesine katılan Yeni Mercedes- Benz S-Serisi Coupe modeli Şubat 2018 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Mercedes-Benz'in modern lüks yorumunu temsil eden Yeni S-Serisi Coupe, sportif tasarımıyla öne çıkıyor. Mercedes-Benz S-Serisi Coupe'nin Türkiye fiyatı 1 milyon 257 bin 700 TL'den başlıyor.



112 YILLIK MARKAYI ÜRETİYOR

Brisa , 2014'ten bu yana Türkiye pazarına sunduğu 112 yıllık lastik markası Dayton'ı İzmit Fabrikası'nda üretmeye başladı. Şirket, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla yüzde 94 olan yerli üretimini artırmayı hedefliyor. Dayton, binek ve hafif ticari araçlar için farklı ebat ve desenlerde üretiliyor.



DÜNYANIN EN ÇOK SATAN SUV ARACI

Türkiye ve dünya otomotiv pazarında SUV segmenti hız kesmeden büyümeye devam ederken, Toyota RAV4, 2017'yi zirvede tamamladı. 1994'te ilk kez pazara sunulduğunda kompakt SUV segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 800 bin 607 adetlik satış gerçekleştirdi ve "Dünyanın en çok satılan SUV modeli" olarak ilk sıraya yerleşti