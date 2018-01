Otomotiv 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

2017’de üretim ve ihracat rekoru kıran otomotiv sektörü, 2018’de yeni model, fabrika modernizasyonu ve hatların iyileşmesi için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Otomotiv sektörü 2018'e hızlı girdi. 2017'de üretim ve ihracat rekoru kıran Türkiye otomotiv sanayisi, 2018'e yatırımla başladı. Yeni model, fabrika modernizasyonu ve hatların iyileşmesi için yapılacak yatırımların tutarı yaklaşık 1 milyar doları bulacak. Otomotiv sanayisi 2012'den beri her yıl 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştiriyor. Oyak Renault, Avrupa'nın en çok satan ikinci modeli olan Clio'nun yeni neslini de üretmeye devam edecek. Oyak Renault, beşinci nesil Clio için 250 milyon euroluk yatırım yapacak. Eylül 2018'de Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek yeni Clio, yıl sonunda satışa sunulacak.



OTOMASYON VE ROBOT

2012'de dördüncü nesil Clio için 245 milyon dolarlık yatırım yapan Oyak Renault, Clio'nun ana üretim üssü haline gelmişti. 360 bin adetlik araç üretim kapasitesine sahip Oyak Renault Bursa tesisleri, ocak-kasım döneminde 270 bin adet araç ihracatı gerçekleştirdi. 2016 sonunda 10'uncu nesil Civic Sedan için 123 milyon TL yatırım yapan Honda Türkiye, yeni bir yatırıma daha hazırlanıyor. Honda Türkiye Şekerpınar tesislerinde Civic Sedan'ın dizel motorlu versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Honda Türkiye, 30 milyon TL'lik ek yatırım yapacak.

245 bin adet kapasiteye sahip İzmit fabrikasında i10 ve i20 modellerini üreten Hyundai Assan, 2018'de 40 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımın içinde fabrikada modernizasyon, otomasyon, hatların iyileştirmesi ve robot yenileme işleri yapılacak. Türkiye'de üretileceği söylenen SUV modeli için henüz bir açıklama yapılmadı. 2017'de 52 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini artıran Ford Otosan'ın, 2018'de Transit Custom'un hibrit versiyonunu üretmesi bekleniyor. Ayrıca kamyon tarafında yeni nesil bir çekici geliştirdiği konuşuluyor. Modernizasyon ve yenileme için Ford Otosan'ın yatırıma yaklaşık 100 milyon dolar ayıracağı tahmin ediliyor.



2014'TE REKOR KIRILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda yeni modeller ve kapasite artırımı için büyük yatırımlara imza atan Tofaş'ın 2018'de yeni bir yatırımı yok. Her yıl rutin olarak modernizasyon ve yenileme için en az 50 milyon dolar arasında yatırım yapan Tofaş'ın bu yıl da benzer bir harcama yapması bekleniyor. Aralarında Toyota, Mercedes-Benz, Karsan, Isuzu, Otokar, Temsa, gibi üreticilerin de modernizasyon ve yenileme yatırımları 2018'de de sürecek. 2012'de 1 milyar 115 milyon dolar yatırım yapan otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı 1 milyar 374 milyon dolarla 2014'de gerçekleşti. 2016'daki yatırım tutarı ise 1 milyar 131 milyon dolar oldu. Sanayi, her yıl yeni model, modernizasyon, kalite iyileştirme ve kapasite artırımı için yatırımlar yapıyor.