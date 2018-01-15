Lükslerin 8’inci rekoru

Lüks otomobil markaları 2017’de de global satış rekoru kırdı. Global satışlarını yüzde 9.9 artıran Mercedes-Benz, lüks pazarın lideri oldu

Lüks otomobil markaları üst üste 8 yıldır global satış rekorlarına imza atıyor. Son rekor 2017'de geldi. Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche'nin global satışları yine rekor kırdı. Mercedes-Benz'in global satışları yüzde 9.9 artışla 2.29 milyon adete ulaştı. Mercedes-Benz böylece lüks otomobil pazarındaki liderliğini 2017'de de korudu. Mercedes-Benz 2016'da 2.83 adet satış gerçekleştirmişti. Mercedes-Benz, Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye, İsviçre, Polonya, Portekiz, Danimarka, Çekya, Finlandiya, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Tayvan, Hindistan, Amerika, Meksika ve Brezilya'da da lider oldu. 2016'da liderliği Mercedes-Benz'e kaptıran BMW, bu yıl da ikinci oldu. Alman markanın global satışları yüzde 4.2 artışla 2.09 milyon adede çıktı.



TARİHİ YÜKSELİŞ

Audi'nin satışları ise yüzde 0.6 artışla 1.88 milyon adete yükseldi. Lüks otomobil pazarında üçüncü olan Audi, 2017'de de Çin'deki liderliğini sürdürdü. Markanın en büyük pazarı Çin'deki satışları yüzde 1.1 artışla 597 bin 866 adete çıktı. Audi, yılın son ayında ise rekor seviyede satış yaptı. Markanın aralık satışları yüzde 34.4 artışla 69 bin 160 adet oldu. Porsche'nin global satışları 2016'ya göre yüzde 4 artışla 246 bin adede çıktı. Tüm zamanların satış rekoruna imza atan Porsche'nin en büyük pazarı Çin oldu. Çin'deki satışlar yüzde 10 artarak 71 bin adedi aştı. Markanın en çok satan modeli ise Panamera oldu. Panamera'nın satışları yüzde 83 artışla 28 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Volvo'nun global satışları yüzde 7 artarak 571 bin 755 adede yükseldi. Markanın en büyük pazarı Çin'deki satışları rekor performans göstererek yüzde 20.9 arttı.



LÜKS OTOYA VERGİ FRENİ

Türkiye 'de lüks otomobil pazarı yüzde 17 daraldı. 2000 cc ve üstü otomobillerdeki kayıp yüzde 46.9 oldu. 2016 sonunda devreye giren yeni ÖTV düzenlemesi talebi olumsuz etkiledi. Mercedes-Benz 25 bin 588 adetle 2017'de de liderliğini korudu. Audi 21 bin 585 adetle ikinci, BMW ise 19 bin 564 adetle üçüncü oldu. Volvo'nun satışları ise 4 bin 470 adette kaldı.



ÇİN EN BÜYÜK PAZAR

Lüks otomobil markalarının en büyük pazarı 2017'de de Çin oldu. Audi, Çin pazarında liderliğini korurken, Mercedes-Benz'in satışları yüzde 25 gibi rekor seviyede arttı. Çin'de Mercedes-Benz'den sonra en çok büyüyen marka Volvo oldu.