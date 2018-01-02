2017 otomotivde neler oldu?

Türkiye ekonomisinin bel kemiği konumundaki otomotiv, 2017’yi rekorlarla tamamladı. Üretim ve ihracatta rekor kıran sektörün dünya üzerinde satış yapmadığı ülke kalmadı

Otomotiv Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olma özelliğini 2017'de de sürdürdü. 2016'da yaşanan olağanüstü sürece rağmen, 2017 istikrarın korunduğu bir yıl oldu. Üretim ve ihracatta rekor kırılırken, iç pazar satışlarında beklenenden daha iyi bir yıl yaşandı. Yeni yılın ilk gününde 2017'de otomotiv sektöründe neler olduğuna bir göz atalım.

İHRACAT YAPMADIĞIMIZ ÜLKE KALMADI

?Otomotiv 2017'de 5 kıtada 193 ülkeye ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı. Böylece Türkiye otomotiv sanayisinin neredeyse dünyada ihracat yapmadığı ülke kalmadı. Uganda'dan Tanzanya'ya, Mozambik'ten Papua Yeni Gine'ye kadar birçok insanın haritadaki yerini bilmediği ülkelere ihracat yapıyoruz. Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyada 193 ülke bulunuyor. 2015'te ihracat yapılan ülke sayısı 180, 2016'da ise 191'di.

AVRUPA'DA 6'NCI BÜYÜK PAZAR

?Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6'ncı sıradaki yerini korudu. Otomobil satışlarında da Avrupa'nın en büyük 6'ncı pazarı oldu. Hafif ticari araç satışlarında ise Avrupa'da 4'üncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE KABUK DEĞİŞTİRDİ

?Ticari araçta Avrupa'nın üretim üssü olan Türkiye, 2017'de binek otomobilde de üs olduğunu kanıtladı. Ocak-Kasım döneminde toplam üretim 1 milyon 544 bin adet oldu. Binek otomobil üretimi yüzde 24 gibi yüksek artışla ilk kez 1 milyonu aşarak 1 milyon 48 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç üretimi 496 bin adette kaldı. Ancak Türkiye otomotiv sanayinde yaşanan değişim bugünün olayı değil. Binek otomobil üretimi son 5-6 yıldır sürekli artış sinyali veriyordu. Otomobili üretimi önce ticari araç üretimini solladı. Sonra ticari araçlara fark atmaya başladı.

İÇ PAZAR 1 MİLYONUN ALTINDA KALDI

İç pazar Kasım 2016'da devreye giren yeni ÖTV oranları, kurlardaki artışla birlikte daraldı. Ocakkasım döneminde iç pazar yüzde 3 daralarak 840 bin adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 4, ticari araç pazarı ise yüzde 1 daraldı. Ancak negatif tahminler gerçekleşmedi. Daralma beklenenden düşük oldu.

12'NCİ KEZ İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

?Üretiminin yüzde 79'unu ihraç eden otomotiv sanayisi 2017 Ocak-Kasım döneminde 26.5 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı. 2008'deki 24.7 milyar dolarlık ihracat rekorunu da 11 ayda tazeledi. Yılsonunda 28 milyar doların üzerine çıkan ihracat 12'nci kez şampiyonluğu garantiledi. Sektörün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 18 oldu.

REKORLAR YIL BİTMEDEN GELDİ

?Otomotiv sanayisi, yıl bitmeden ihracat ve üretimde tarihi rekorlar kırdı. 2017 Ocak-Kasım itibarıyla toplam 1 milyon 544 bin adede ulaşan üretim 2016 rakamlarını geride bıraktı. İhracat ise 1 milyon 216 bin adetle yeni bir rekora imza attı. Üretimin yıl sonunda 1 milyon 700 bin adet, ihracatın ise 1 milyon 400 bin adetin üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

YERLİ OTOMOBİL 2019'DA YOLLARDA

2017'nin en önemli olayı "yerli otomobil" oldu. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin Ortak Girişim Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde atılan imzalarla harekete geçti. Elini taşın altına koyan beş babayiğit Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşuyor. Toplam 65 milyar TL ciroya sahip, 110 bin kişiye istihdam sağlayan babayiğitler, küresel bir marka yaratmayı hedefliyor.Takvime göre ilk prototipi 2019'da üretmeyi planlayan Ortak Girişim Grubu'nun, yerli otomobili 2021'de satışa sunması bekleniyor.

KAPASİTE KULLANIMINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK

?Otomotiv sanayisinin kapasitesi 1.7 milyon adetten 1.9 milyon seviyesine çıktı. 2017'de kapasite kullanımı yüzde 88 gibi yüksek gerçekleşti. Otomotiv fabrikaları siparişleri karşılayabilmek için üç vardiya üretim yaptı. Bu yüzden birçok fabrikada istihdam da arttı. Ana sanayi istihdamı 48 bin 700'den, 55 binin üzerine çıktı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YARISI DEĞİŞTİ

?2017 otomotiv sektöründe taşların yerinden oynadığı bir yıl olarak tarihe geçti. Daha yılın ilk günlerinde başlayan üst düzey yönetici değişimi yılın son günlerine kadar devam etti. Aralarında Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Citroen, DS, Jaguar, Honda, Kia, Lamborghni, Land Rover, Honda, Mitsubishi, Peugeot, Temsa, Skoda, Volkswagen Binek Otomobil, Volkswagen Ticari Araç ve Volvo olmak üzere toplam 19 şirkette yönetim değişti. Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren markaların neredeyse yarısında değişim yaşandı.