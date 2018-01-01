Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Yerli otoyu üretecek şirket nisana kadar kurulacak

Yerli otoyu üretecek şirket nisana kadar kurulacak

için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu şirket kurulumunu Nisan 2018 tarihine kadar tamamlayacak

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
Yerli otoyu üretecek şirket nisana kadar kurulacak

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu Nisan 2018'e kadar şirket kurulumunu tamamlayacak. in üretileceği fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşecek.
2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı. Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve şirketleri oluşturuyor.

Bakan Özlü: Türkiye'nin otomobil projesini hafife alıyorlar
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli otoyu üretecek şirket nisana kadar kurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN