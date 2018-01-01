Yerli otoyu üretecek şirket nisana kadar kurulacak

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu Nisan 2018'e kadar şirket kurulumunu tamamlayacak. Yerli otomobilin üretileceği fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı. Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketleri oluşturuyor.

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