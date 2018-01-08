Avrupa'nın tercihi Bursa’dan

2017’de Avrupa’nın en çok satan ikinci otomobil modeli Bursa’da üretilen Clio oldu. Clio, Fransa, Hollanda ve Portekiz’de ise bir numarada bulunuyor

Bursa'da Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen Renault Clio, 2017'de Avrupa'da en çok satan ikinci model oldu. Clio'nun satışları ilk 11 ayda yüzde 5.9 artışla 298 bin 990 adete çıktı. İlk sırayı 445 bin adetle Volkswagen'in Golf modeli alırken, üçüncü sırada ise 255 bin adetle yine Volkswagen'in Polo modeli bulunuyor. Clio, başta Fransa olmak üzere Hollanda ile Portekiz'de en çok satan model oldu. 2017'de Clio'nun satışları yüzde 4.8 artışla 117 bin 541 adede çıktı. Böylece bursalı Clio, geçen yıl olduğu gibi Fransızların en çok tercih ettiği model unvanını 2017'de de korudu. 2015'te 108 bin, 2016'da ise 112 bin adet Clio satışı gerçekleşmişti. Clio'nun Avrupa'da en çok satılan ikinci model olması, Türkiye'ye yaradı. Megane Sedan, Clio Hatchback, Clio Sport ve Clio Grand Tourier'den oluşan Clio IV ailesinin ana üretim merkezi olan Oyak Renault, hem yurtiçi hem yurtdışı siparişler için üç vardiya ile üretim yaptı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, Oyak Renault Ocak-Kasım 2017 döneminde 265 bin 80 adet ihracat yaptı. En çok ihracat yapan firmalar arasında ikinci sırada bulunan Oyak Renault, 2016'da 270 bin adet ihracat gerçekleştirmişti. Dünyada 80'den fazla ülkeye ihracat yapan Oyak Renault, 2017 sonu ihracatının 290 binin üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



FRANSA ÜÇÜNCÜ PAZAR

Fransa, Türkiye otomotiv sanayinin Almanya ve İtalya'dan sonra üçüncü büyük ihracat pazarı olma unvanını 2017'de de korudu. Otomotiv ihracatının yüzde 10'unun yapıldığı Fransa'ya 2017'de de 250 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin beşinci büyük pazarı olan Hollanda'ya ise 69 milyon 85 bin dolarlık ihracat yapıldı.



FRANSIZ MARKALARININ REKABETİ

Fransa'da binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016'ya göre yüzde 4.7 artışla 2 milyon 110 bin adede çıktı. 2016'da bu rakam 2 milyon 15 adet olarak gerçekleşmişti. 2017'de Fransızların Clio'dan sonra en çok tercih ettiği ikinci model Peugeot 208, üçüncü model 3008, dördüncü model Renault Captur, beşinci model ise Peugeot 2008 oldu. 2017'de Peugeot, Citroen ve DS markalarını bünyesinde bulunduran PSA Grubu, satışlarını yüzde 10.3 artırdı. Toplam satışları 616 bin adede ulaştı. Renault ve Dacia markalarını bünyesinde bulunduran Renault Grubu'nun satışları ise yüzde 3.1 artışla 534 bin adet olarak gerçekleşti.



CLIO TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ

Renault Cilo Türkiye'de ise en çok satılan üçüncü model oldu. 2017'de 31 bin 265 adet Clio Hatchback satıldı. Cilo, 2016'da 26 bin 75 adet satılmıştı. Böylece Clio'nun satışları 2016'ya göre yüzde 20 gibi yüksek oranda arttı.