1 milyon az farkla kaçtı

Otomotivde yılbaşındaki negatif tahminler tutmadı. Pazar sadece yüzde 2.8 daraldı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 956 bin oldu. Ağır vasıta eklenince toplam pazar 980 bin adetle yılı kapattı

2016'da yaşanan olağanüstü sürece rağmen, 2017 otomotiv sektöründe istikrarın korunduğu bir yıl oldu. Üretim ve ihracatta rekorlar kırılırken, iç pazarda beklenenden daha iyi bir yıl yaşandı. Yılbaşındaki negatif tahminler gerçekleşmedi.

İç pazar 2016 Kasım'da devreye giren yeni ÖTV oranları ve kurlardaki artışla birlikte yüzde 2,8 daraldı.

Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 956 bin 194 oldu. Ağır vasıta araçlar da eklendiğinde toplam pazar 980 bin seviyesinde gerçekleşti.

2016'da binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 983 bin 720 adet olmuştu.

Ağır ticari araçlarda dahil edildiğinde toplam satış rakamı 1 milyon 8 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarının 2016 rakamlarını yakalayamamasında, satışların tavan yaptığı aralıkta beklenen talebin gerçekleşmemesi etkili oldu.

2017 Aralık otomobil ve hafif ticari araç pazarı 136 bin 240 adet olarak gerçekleşti. 141 bin 912 adet olarak gerçekleşen Aralık 2016 toplamına göre satışlar yüzde 4 oranında azaldı.



DİNAMİZM VAR

Rakamlar önceki gün Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Satış ve İletişim Ödülleri'nde değerlendirildi.

2017 Gladyatörleri töreninde bir konuşma yapan ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017'yi iyi bir sonuçla tamamladıklarını söyledi.

Satış, üretim ve ihracat anlamında iyi bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti: "2017'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 2.8 azalarak 956 bin 194 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Otomobil satışları, 2017'de yüzde 4.52 azalarak 722 bin 759 adet oldu. 2016'da 756 bin 938 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2.93 artarak 233 bin 435 adet oldu. 2016'da 226 bin 782 hafif ticari araç satılmıştı. Ağır vasıtayı da ekleyince toplam pazarın 980 bin adede yaklaştığını görüyoruz."



1 NUMARA İÇİN KIRAN KIRANA RE KABET

2017'de pazarın bir numarası olmak için yaşanan kıran kırana rekabeti Renault kazandı. Toplam 130 bin 276 adet satış yapan Renault, Türkiye otomotiv pazarının en çok satılan binek otomobil ve hafif ticari araç markası unvanını kazandı. Birinciliği Renault'ya kaptıran Volkswagen, 117 bin 481 adetle ikinci oldu. En çok satan üçüncü marka ise 120 bin 49 adetle Fiat oldu. En çok satan markalar listesinde 111 bin 54 adetle Ford dördüncü, 52 bin 265 adetle Hyundai beşinci oldu.



SATIŞ ÖDÜLLERİ

* En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

* En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

* En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

* En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley

* En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

* En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

* En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault