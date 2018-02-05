Çifte rekora otomobil dopingi

Ekonominin lokomotifi otomotiv 2017’de üretim ve ihracatta rekor kırdı. Sanayinin bu performansında binek otomobil yatırımlarının büyük payı var

Türkiye otomotiv sanayisi, 2017'yi üretim ve ihracatta tarihi rekorlar kırarak kapattı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre, otomotiv üretimi yüzde 13 artarak 1 milyon 674 bin adet oldu. Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip Türk otomotiv sanayisi, böylece tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Traktör de eklenince toplam üretim 1 milyon 727 bin adet gerçekleşti. Türk otomotiv sanayisi günde 4 bin 731 adet araç üretti. Otomotiv ihracatı yüzde 17 artışla 1 milyon 33 bin adede çıktı. İhracat geliri ise yüzde 20 artarak 29 milyar dolar seviyesine yükseldi. Sanayi günde 3 bin 652 aracı yurtdışına gönderdi.

5.8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Otomotiv sanayisinin bu başarısında binek otomobil yatırımlarının büyük payı var. 2010-2016 arasında toplam 5.8 milyar dolarlık yatırım yapan otomotiv sanayisi bir taraftan üretim kapasitesini artırırken, diğer taraftan da binek otomobil projelerini devreye soktu. Düne kadar hafif ticari araç üretim üssü olan Türkiye, binek otomobil üretim üssüne dönüştü. Bu durum otomobil üretim ve ihracat rakamlarına da yansıdı. 2017'de otomobil üretimi yüzde 18 artışla 1 milyon 121 bin adet olarak gerçekleşti. Türk otomotiv sanayisinin yaptığı otomobil üretimi, son 10 yılda neredeyse iki katı büyüdü. Otomobil ihracatı ise yüzde 24 arttı. Toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

DÜNYA ÜRETİMİNİN % 2'Sİ

OSD Başkanı Kudret Önen, Türkiye'nin dünya otomotiv üretiminin yüzde 2'sini yapar konuma geldiğini söyledi. Otomotiv sanayisinin hafif ticari araç üretiminden sonra, otomobilde de üretim üssü haline geldiğini ifade eden Önen, "Sektörde bundan sonra atılacak adımlar çok önemli. Avrupa'daki yeni otomotiv yatırımlarını çeken Orta Avrupa ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile rekabet edecek, Ar-Ge ve teknolojik üstünlüğümüzü destekleyecek yeni teşvikler ile daha da büyüme imkanı var" dedi.

İTHAL OTO SATIŞLARI DÜŞTÜ

2017'de iç pazarda yaşanan önemli bir gelişme de Türkiye'de üretilen otomobillerin satışındaki artış oldu. İthal otomobil satışları yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları ise yüzde 13 arttı. Yerli payının artışında son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi oldu.

ÜRETİM 8 YILDA % 53 İHRACAT % 76.6 ARTTI

Otomotiv sanayisi son sekiz yılda yarı yarıya büyüdü. 2010-2018 arasında üretim yüzde 53, ihracat yüzde 76.6, ihracat geliri ise yüzde 54.8 arttı. En çarpıcı artış otomobil üretiminde yaşandı. Sekiz yıl önce 603 bin adet olan binek otomobil üretimi yüzde 53.8 artışla 1 milyon 120 bin adede çıktı.

TEK BAŞINA 384 BİN ADET ARAÇ ÜRETTİ

Türkiye'nin üçüncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2017'de toplam 384 bin araç üretti. Tofaş, böylece ikinci kez Türkiye otomotiv sanayi tarihinin üretim rekorunu kırdı. Bu başarıda Türkiye'nin en çok satan otomobili olan Egea'nın ihracat performansı etkili oldu. Üretiminin yüzde 70'ini ihraç eden Tofaş, 271 bin adet ihracat yaparak 3.25 milyar dolar ihracat geliri elde etti. Tofaş'ın, Egea model ailesinin tüm modellerinin devreye girmesiyle, 2016'da sektör tarihinin rekor üretim ve ihracat adetlerine ulaştığını hatırlatan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, şöyle konuştu:

DIŞ TİCARET FAZLASI 1 MİLYAR $

"1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldığımız Egea'nın iç piyasa ve ihracatta gösterdiği başarılı performans ile 2017 boyunca da üretimde liderliğimizi devam ettirdik. Yeni yıla bir kez daha sektör lideri olarak girdik. Faaliyetlerimiz neticesinde yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettik." Tofaş'ın temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markaları ile iç pazarda yaklaşık 123 bin adet satış gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Eroldu "Türkiye otomotiv pazarında 2017'de görülen yüzde 3'lük daralmaya rağmen Tofaş çatısı altındaki markalarımızla satış hacmimiz yüzde 12.7 arttı" dedi.

İKİNCİ EL OTODA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ BAŞLADI

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketi Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, bugüne kadar dijital teknolojilere 5 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Bu sayede otomotiv sektöründe bir devrim yarattıklarını ve geleneksel müşteri alışkanlıklarına meydan okuduklarını ifade eden Maraş, insanların fiziki olarak görmeden, dokunmadan, sadece web sitesi ve uygulama üzerinden açık artırma ile otomobil almasına imkân sağladıklarını kaydetti.

ALIM SATIM SÜRECİ HIZLANDI

İkinciyeni.com'u diğer ikinci el otomobil satış platformlarından farklı kılan yapay zeka uygulaması olan Carwizz'e de dikkate çeken Maraş, şunları söyledi: "Siteye üye olanlar akıllı fiyatlandırma modülü olan Carwizz üzerinden otomobillerinin, piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor. Carwizz öncesi bir otomobilin değerleme süresi 48 saati geçerken, bugün tam 112 marka ve model anında değerlendiriliyor. Carwizz gibi yapay zeka ürünleri iş süreçlerinin daha optimize ve daha az hatayla sürdürülmesini sağlıyor. Tüm alım satım sürecinin dijital ortama aktarılmış olması, bir haftayı bulan satış ve noter işlemlerini, bir günde kolaylıkla tamamlanır hale getirdi."