Yerli otonun payı yükseldi

Ocak 2018'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 76 adet olarak gerçekleşti. Pazar sadece yüzde 0.7 daraldı. Binek otomobil satışları ise yüzde 3.59 artışla 26 bin 611 adet oldu. Yılın ilk ayında ithalatın oranı ciddi şekilde gerilerken, Türkiye
'de üretilen yerli modellerin oranı yükseldi. Yerli otomobil
lerin payı Ocak 2018'de yüzde 36.7'ye çıktı. Bu oran 2017 sonu itibariyle yüzde 30 seviyesindeydi. Ocak 2018'de ÖTV
matrah limitlerinin yükseltilmesi, yerli modellere doping etkisi yaptı. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya (yüzde 45 ÖTV), üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya (yüzde 50 ÖTV) çıkartılmasıyla daha düşük vergi dilimine giren araç sayısı yaklaşık 5 bin adetten 85 bine çıktı. 8 araçtan 1'inin fiyatı geriledi. ÖTV DÜ ZENLEMESİ ETKİLEDİ
Türkiye'de üretilen modellerin satışları Kasım 2016'da devreye giren ÖTV düzenlemesiyle birlikte artmaya başladı. 2017'de toplam 722 bin binek otomobilin satıldığı pazarda, yerli modellerin payı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Yerli modellerin satışları yüzde 20 arttı. 2018'de yerli otomobil satışlarının yüzde 10-15 civarında artması bekleniyor. 26 BİN ADET SATILDI
Türkiye'de üretim yapan markaların 2018'deki yerlilik oranı yaklaşık yüzde 80-97 seviyesinde gerçekleşti.
Toyota Ocak 2018'de 1938 adedi yerli üretim olmak üzere toplam 2 bin 247 otomobil sattı. Toyota'nın yerlilik oranı yüzde 86.2 oldu.
Renault toplam 4 bin 650 adet otomobil sattı. Yerli otomobil satışı ise 3 bin 637 adet olarak gerçekleşti. Renault'nun sattığı otomobillerin yerlilik oranı yüzde 78.2'e çıktı.
HyundaI 805 adedi yerli olmak üzere toplam 2 bin 87 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Hyundai'nin yerlilik oranı ise yüzde 38.5'de kaldı. Honda
1191 adet yerli, 207 adet ithal olmak üzere toplam 1398 adet otomobil sattı. Honda'nın yerlilik oranı da yüzde 85 sevisinde gerçekleşti.
ToFAŞ toplam 2 bin 35 otomobil satışı gerçekleştirdi. Tofaş'ın yerli otomobil satışı 1979, ithal oto satışı ise 56 adet oldu. Yerlilik oranı yüzde 97 ile en yüksek firma Tofaş oldu.
Ford Otosan'ın yerli otomobil satışı 229 adet, ithal otomobil satışı 920 adet oldu. Ford Otosan'da yerlilik oranı yüzde 19.9 olarak gerçekleşti.