Yerli otoya Katar da yatırım yapacak

Katar'da yayın yapan Peninsula Qatar Gazetesi'ne konuşan Casım el Sani, "Katar bir Türk şirketi üzerinden Türkiye'nin otomotiv endüstrisine yatırım yapacak. Bu Katar'ın da hissesinin bulunduğu ve bu büyük projeyi gerçekleştirmek için diğer Türk yatırımcılarla el ele veren özel bir şirket" dedi.





Gazetede yer alan haberde görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi de Türkiye'de yabancı şirketlere ait üretim tesisleri bulunduğunu ancak Türkiye'nin halen ülkede satılan otomobillerin yüzde 70'ine yakınını ithal ettiğini hatırlattı. Güreşçi, ilk aşamada sedan araç üretiminin hedeflendiğini, daha sonra SUV ve elektrikli otomobil üretimine geçilebileceğini söyledi.



YERLİ OTOMOBİLİN SATIŞI 2021'DE

Yerli otomobil için geçen yılın kasım ayında kurulan konsorsiyumda BMC de yer almıştı. Konsorsiyum, ilk yerli otomobilin prototipini 2019'a kadar tamamlamayı ve satışlara 2021'de başlamayı hedefliyor.