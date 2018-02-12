Dizel Avrupa’da dibe vurdu

Avrupa’da dizel otomobil satışları yüzde 7.9 düştü. Dizelin pazar payı ise yüzde 43.7’e geriledi. Böylece dizelin payı son 10 yılın en düşük seviyesine indi

Emisyon skandalı sonrasında imajı sarsılan dizel otomobillerin kan kaybı devam ediyor. 2017'de Avrupa'da dizel otomobil satışları yüzde 7.9 düşüşle, 6.7 milyon adede geriledi. Dizel satışları 2016'ya göre 760 bin adet azaldı. JATO Dynamics verilerine göre 2017'de dizel otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 43.7'e geriledi. Böylece dizelin payı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Skandal öncesinde Avrupa'da dizelin pazar payı yüzde 60'lar seviyesindeydi. Dizelin payı 2014'de yüzde 53.1'e, 2015'de yüzde 51.6'ya, 2016'da yüzde 49.5'e geriledi.

HİBRİTİN PAYI ARTTI

Dizelin payı düşerken, benzinli otomobillerin pazar payı ise artıyor. 2017'de benzinli otomobillerin payı yüzde 10.9 arttı. Buna karşılık alternatif yakıtlarla çalışan otomobillere talepte büyük artış yaşandı. Hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları 2016'ya göre yüzde 46.1 gibi yüksek oranda arttı. 2017'de 737 bin 400 adet hibrit ve elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Böylece alternatif yakıtlarla çalışan otomobillerin pazar payı yüzde 4.8'e yükseldi. Dizel otomobil talebinin düşmesinde, Avrupa'da birçok ülkenin dizellere yönelik yasak kararları etkili oldu. Ayrıca, alternatif yakıtlarla çalışan araçlara verilen teşvikler de dizel satışlarını olumsuz etkiledi. Teşvikler hibrit ve elektrikli araçları özendirici rol oynadı. Avrupa'da en fazla elektrikli otomobilin satıldığı ülke 62 bin 313 adetle Norveç oldu. Bu ülkeyi 54 bin 617 adetle Almanya, 47 bin 298 adetle İngiltere, 36 bin 835 adetle Fransa izledi. Hibrit otomobillerin en çok satıldığı ülke ise 31 bin 154 adetle İngiltere oldu. Almanya 29 bin 439 adetle ikinci, Norveç 25 bin 165 adetle üçüncü sırada yer aldı.

2020'DE % 30 DÜŞECEK

Tahminlere göre dizel otomobillerin payı 2020'ye kadar yüzde 30 düşecek. Öte yandan elektrikli ve hibrit araçların sayısının 10 katına çıkarak 20 milyon adede ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI YÜKSEK

Türkiye'de de üç yıldır dizel otomobillerin pazar payı Avrupa'daki gibi hızlı olmasa da düşüyor. Son üç yıldaki düşüş yaklaşık iki puan oldu. 2015'te 61.78 olan dizelin payı, 2016'da 61.51'e 2017'de ise 61'e geriledi. Buna rağmen Türkiye, Avrupa'da dizel payının en yüksek olduğu ülkelerden biri.

TEŞVİKLER HİBRİT SATIŞINI ARTIRDI

Teşvikler Türkiye'de de elektrikli ve hibrit araç talebini artırdı. 2016'da 44 elektrikli, 1010 adet hibrit otomobil satılırken, 2017'de 76 adet elektrikli, 4 bin 507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.