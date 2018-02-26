Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ufuk Sandık > Türkiye yerli otoda Vietnam’a örnek oldu
UFUK SANDIK
26 Şubat 2018, Pazartesi UFUK SANDIK

Türkiye yerli otoda Vietnam’a örnek oldu

’nin projesi i çalışmalar sürerken, Vietnam da kendi otomobilini yapmak için harekete geçti. 3.5 milyar dolarlık projede, ilk otomobil 2019 sonunda satışa sunulacak

Yaklaşık 7 yıl önce 'ın isteğiyle gündeme gelen 'nin " projesi" başka ülkelere de örnek oldu. Son yıllarda hızla büyüyen Vietnam da yerli otomobil üretmek i harekete geçti. Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Vingroup bünyesindeki Vinfast, 3.5 milyar dolarlık yatırımla yerli otomobil üretecek. Proje için Group'dan 800 milyon dolar kredi alan Vinfast, geri kalanını özkaynaklarıyla gerçekleştirecek. 2017 sonunda liman şehri Haiphong'da fabrika inşaatına başlayan Vinfast, ilk otomobilini 2019 Eylül'ünde satışa sunmayı planlıyor. Şirket, elektrikli motosiklet, sedan ve SUV üretecek. İlk etapta yılda 100-200 bin araç üretimi planlayan Vinfast, 2025'e kadar yıllık kapasitesini 500 bin adete çıkarmayı hedefliyor. Şirket iç pazar dışında başta Doğu ve Batı Asya ülkeleri olmak üzere Çin'e de ihracat yapacak.

TARİHE KARIŞAN 62 OTOMOBİL


GM'DEN TRANSFER
Vinfast, projenin bir an önce hayata geçirmek için farklı bir yöntem izliyor. Bunun için Avrupalı ve Amerikalı markalardan motor ve mekanik parçaları satın almayı planlıyor. Vingroup, yerli otomobil projesinin başına ise deneyimli bir isim getirdi. Amerikan devi 'un eski başkan yardımcısı James B. DeLuca'yı etti. Otomotiv sektöründe 37 yıllık tecrübeye sahip DeLuca, 'un dünyadaki 172 fabrikasında çalışan 200 bin kişilik bir ekibe liderlik yapıyordu.

TÜRKİYE'DE 2017 YILINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI


PININFARINA İLE ANLAŞTI
Vinfast, yerli otomobil projesinin tasarımı için bir yarışma düzenledi. Pininfarina, ItalDesign, Zagato, Torino gibi tasarım şirketlerinin katıldığı yarışmayı kazanan 62 bin Vietnamlının oylarıyla belirlendi. 20 tasarım arasından Pininfarina'nın tasarımları birinci seçildi. Yapılan anlaşmaya göre sedan ve SUV modellerinin tasarımını Pininfarina yapacak.

ATO'DAN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KONFERANSI



TÜRKİYE'NİN OTOSU 2021'DE YOLDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu'dan oluşan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) eylem planını açıkladı. Buna göre, orta vadede tek bir platform üzerinde 3 farklı elektrikli araç modeli üretilecek. Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilecek otomobillerin ilk prototipi 2019'da tanıtılacak. Seri üretime geçiş ise 2021 sonunda planlanıyor.

ASYA'NIN HIZLI BÜYÜYEN PAZARI
Vietnam son yıllarda hızla büyüyor. 2012'de sadece 81 bin adet olan binek otomobil ve hafif ticari araç satışları, beş yılda üçe katlanarak 271 bin adede çıktı. Motosiklet pazarı ise 3.1 milyon adede ulaştı. Otomotiv pazarının 2025'de 600 bin adede çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkede Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, GM, Chevrolet, Ford, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Isuzu, Mercedes-Benz ve Hino gibi markaların montaj üretimleri James B. DeLuca bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN