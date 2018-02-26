Türkiye yerli otoda Vietnam’a örnek oldu

Türkiye’nin yerli otomobil projesi için çalışmalar sürerken, Vietnam da kendi otomobilini yapmak için harekete geçti. 3.5 milyar dolarlık projede, ilk otomobil 2019 sonunda satışa sunulacak

Yaklaşık 7 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle gündeme gelen Türkiye'nin "yerli otomobil projesi" başka ülkelere de örnek oldu. Son yıllarda hızla büyüyen Vietnam da yerli otomobil üretmek için harekete geçti. Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Vingroup bünyesindeki Vinfast, 3.5 milyar dolarlık yatırımla yerli otomobil üretecek. Proje için Credit Suisse Group'dan 800 milyon dolar kredi alan Vinfast, geri kalanını özkaynaklarıyla gerçekleştirecek. 2017 sonunda liman şehri Haiphong'da fabrika inşaatına başlayan Vinfast, ilk otomobilini 2019 Eylül'ünde satışa sunmayı planlıyor. Şirket, elektrikli motosiklet, sedan ve SUV üretecek. İlk etapta yılda 100-200 bin araç üretimi planlayan Vinfast, 2025'e kadar yıllık kapasitesini 500 bin adete çıkarmayı hedefliyor. Şirket iç pazar dışında başta Doğu ve Batı Asya ülkeleri olmak üzere Çin'e de ihracat yapacak.



GM'DEN TRANSFER

Vinfast, projenin bir an önce hayata geçirmek için farklı bir yöntem izliyor. Bunun için Avrupalı ve Amerikalı markalardan motor ve mekanik parçaları satın almayı planlıyor. Vingroup, yerli otomobil projesinin başına ise deneyimli bir isim getirdi. Amerikan otomotiv devi General Motors'un eski başkan yardımcısı James B. DeLuca'yı transfer etti. Otomotiv sektöründe 37 yıllık tecrübeye sahip DeLuca, GM'un dünyadaki 172 fabrikasında çalışan 200 bin kişilik bir ekibe liderlik yapıyordu.



PININFARINA İLE ANLAŞTI

Vinfast, yerli otomobil projesinin tasarımı için bir yarışma düzenledi. Pininfarina, ItalDesign, Zagato, Torino gibi tasarım şirketlerinin katıldığı yarışmayı kazanan 62 bin Vietnamlının oylarıyla belirlendi. 20 tasarım arasından Pininfarina'nın tasarımları birinci seçildi. Yapılan anlaşmaya göre sedan ve SUV modellerinin tasarımını Pininfarina yapacak.