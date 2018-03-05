Samuraylar’ın kadın devrimi

Japon otomotiv devi Toyota, dünyadaki en büyük fabrikasını bir kadına emanet etti. Amerika Kentucky fabrikasının başkanı Susan Elkington, bu göreve getirilen ilk kadın oldu

Japon otomotiv dünyasında kadının adı yok. Kadınlar üst düzey görevlerde kendilerine yer bulamıyorlar. Sadece onlara verilen küçük görevleri yerine getiriyorlar. Ancak, son yıllarda bu tablo değişmeye başladı. Toyota, bünyesindeki Lexus markasının CT modelinin başmühendisi olarak bir kadını seçti. 1989'da Toyota'da çalışmaya başlayan Chika Kako, aynı zamanda Toyota'da Ar-Ge için Avrupa'ya giden ilk kadın yönetici. Bu bir Japon otomotiv firması için devrim niteliğinde bir karardı. Ardından, "Şu Japonlara bir şeyler oluyor" yorumunu yaptıran bir başka gelişme daha yaşandı. Toyota, dünyadaki en büyük fabrikasını bir kadına emanet etti. 46 yaşındaki Susan Elkington, Amerika Kentucky'deki Toyota fabrikasının yeni başkanı olarak atandı. Ayrıca, Toyota'nın dünyadaki 53 fabrikası içinde bu göreve getirilen Japon olmayan ikinci isim, bu roldeki tek ve ilk kadın oldu. Aynı zamanda erkek egemen bir sektörde kadınların da üretimden sorumlu roller üstlenebileceğini gösterdi.

20 YILLIK KARİYER

Elkington, üniversiteyi bitirdikten sonra elektronik sektöründe tasarım mühendisi olarak çalıştı. Sonrasında üretim mühendisi olarak görev yaptı. Ardından otomotiv sektöründeki 20 yıllık kariyerine Toyota'nın Princenton fabrikasında kalite mühendisi olarak başladı.

AMERİKA'DA İLK FABRİKA

Toyota'nın Amerika'daki ilk fabrikası olan Kentuky'de 8 bin kişi çalışıyor. Fabrikada Camry, Avalon ve Lexus ES 350 üretiliyor. Yıllık üretim kapasitesi 550 bin araç, 600 bin adet motor. 1988'de kurulan fabrika bugüne kadar 11 milyon adet araç üretti.

AMERİKALILAR BURSALI DOBLO'YU SEVDİ

2015'te Amerika pazarına ihracat yapmaya başlayan Tofaş, üç yılda 60 bin Ram ProMaster City sattı. FIat Doblo'nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika pazarına ihraç eden Tofaş'ın ABD ve Kanada'ya gerçekleştirdiği ihracat 60 bin adete yaklaştı. Bursa'da geliştirip ürettiği Fiat Doblo'yu ilk kez 2015 başında Kuzey Amerika pazarına ihraç eden Tofaş, yaklaşık üç yılda 56 bin 199 adet Ram ProMaster City ihracatı gerçekleştirdi. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Ram ProMaster City'nin şehir içindeki manevra kabiliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, yükleme kapasitesi ile dikkat çektiğini belirtti. Eroldu, şöyle devam etti: "Doblo, özellikleriyle ihracat pazarlarının da dikkatini çekmeye ve tıpkı ülkemizde olduğu gibi Kuzey Amerika ülkelerinde de tercih edilmeye devam ediyor. Tofaş olarak sadece geçen yıl ABD ve Kanada ülkelerine 15 bin adede yakın Ram ProMaster City ihraç ettik. Doblo üretimi, Türkiye'nin küresel ticari araç üretim üssü haline gelmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Ram ProMaster City de otomotivin beşiği olarak bilinen ABD ve Kanada pazarlarına ürün geliştirilmesi açısından yeni bir kilometre taşı oldu."

1 MİLYAR $ FAZLA

2017'de 384 bin adet ile bir kez daha Türkiye otomotiv sanayi tarihinin en yüksek üretim adedine erişen Tofaş, geçtiğimiz yıl dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 271 bin adet araç ile 3.25 milyar dolar ihracat geliri elde etti. Böylece, 2017'de yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı.

CİRONUN YÜZDE 5.2'Sİ AR-GE'YE

FIat Chrysler Automobiles'in (FCA) EMEA Bölgesi'ndeki iki büyük Ar-Ge merkezinden birisi olan Tofaş, cirosunun yüzde 5.2'sini Ar-Ge'ye harcıyor. Ar-Ge yatırımları, Egea, Doblo ve Fiorino'nun ürün geliştirme süreçlerinde Tofaş'ın FCA'daki rolünü artırdı. Ar-Ge merkezinde 700 çalışanı bulunan Tofaş'ın patent sayısı son üç yılda yüzde 400 arttı.

LÜKS REKABETTE OYUNCULAR DEĞİŞTİ

Ocak-Şubat döneminde lüks otomobil markaları arasındaki rekabette yeni bir sayfa açıldı. Daha önce Mercedes- Benz ile BMW arasında geçen liderlik yarışı 2018'de Mercedes-Benz ile Audi arasında yaşanmaya başladı. 2017'nin lideri Mercedes-Benz 2 bin 341, Audi 2 bin 46, BMW 1629, Volvo ise 552 adet satış gerçekleştirdi. Düşük hacimli motorların eksikliğini yaşayan BMW geçen yıllardaki temposundan çok uzak. İlk iki ayda 2 adet Aston Martin, 3 adet Bentley, 2 adet Ferrari, 6 adet Maserati, 93 adet Porsche satıldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Otomotiv ihracatı şubatta yüzde 26 artışla 2.8 milyar dolara çıktı. Böylece aylık bazda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Ocakta 2.3 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sanayisinin iki aylık ihracatı da 5.1 milyar dolara yükseldi. Otomotiv sanayisi yıl sonunda 30 milyar dolar ihracat hedefliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu, son olarak Ocak 2016'da düşüş gösteren otomotiv ihracatının, o tarihten bu yana iki yılı aşkın süredir artmaya devam ettiğini söyledi.

110 YENİ MODELLE ŞOV YAPACAK

Bu yıl 88'incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, 8-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 6-7 Mart tarihlerinde basın mensupları için kapılarını açacak fuarda, 180 firma yeniliklerini sergileyecek. 110'dan fazla dünya ve Avrupa prömiyeri yapılacak Cenevre'de; Aston Martin Vantage, yeni Audi A6, plug in hybrid Bentley Bentayga, BMW 3 Serisi Active Tourer, Coupe tasarımlı X4, Seat'ın yeni markası Cupra, Ferrari 488 Pista, Ford'un yenilenen SUV'u Edge, elektrikli Hyundai Kona, yeni jenerasyon Santa Fe, Jaguar'ın elektrikli SUV'u i-Pace, yeni Jeep Wrangler, üçüncü jenerasyon Kia cee'd, Lexus'un yeni SUV'u UX, yeni Mazda 6, Skoda Vision X, Mercedes-Benz yeni A-Serisi, Morgan'ın Aero GT modeli, yeni Volvo V60, Toyota'nın yeni Auris'i, VW Vizzion sergilenecek.