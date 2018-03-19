Clio bu kez kriz çıkarmadı

Yeni Clio’nun ana üretim merkezi yine Bursa oldu. Fransa’daki Clio üretimi ise sona eriyor. Buna rağmen, 2012’de Fransa’da patlak veren kriz bu kez yaşanmadı

Fransız otomotiv devi Renault çok satan modeli Clio'nun beşinci neslinin neredeyse tamamını Türkiye'de üretmeye karar verdi. Bu kararla Bursa, Clio'nun ana üretim merkezi olmaya devam ederken, Fransa'daki Flins fabrikasında üretim ise iki-üç yıl içinde sona erecek. Flins yerine Slovenya'daki Novo Mesta fabrikasında üretim yapılması planlanıyor.



SARKOZY KARŞI ÇIKTI

Buna göre toplam Clio üretiminin yüzde 94'ü Türkiye ve Slovenya'da gerçekleşecek. Toplam Clio üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiren Fransa'daki Flins fabrikasındaki üretim ilk etapta yüzde 6 gibi düşük seviyeye inecek. Fransa pazarı için yaklaşık 90 bin adet Clio üreten Flins, yeni dönemde Türkiye ve Slovenya talebe yetişemezse devreye girecek. Beşinci nesil Clio'nun Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası'nda üretimi için çalışmalar sürüyor. Yeni Clio'nun seri üretimi ise yıl sonunda başlayacak. Renault'nun Fransa'daki Clio üretimini tamamen Türkiye'ye kaydırma kararı 2012'deki gibi krize yol açmadı. Renault'nun yüzde 15'ine sahip Fransız hükümetinden herhangi bir ses çıkmadı. Ancak, bundan altı yıl önce Renault'nun Clio'yu Türkiye'de üretme kararı Fransa'da büyük krize yol açmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin baskıları sonucu, Renault üretimin bir kısmını yine Flins fabrikasına vermeyi kabul etti. Buna rağmen Clio IV üretiminin 3'te 2'si Bursa'ya kaydırıldı. Daha önce sadece Clio üreten Flins'in boşalan kapasitesi ise elektrikli Zoe modeliyle kapatıldı.



2019'DA SATIŞA SUNULACAK

Beşinci nesil Clio, eylülde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Yeni Clio'nun 2019 başında satışa sunulması bekleniyor.



RENAULT'NUN EN ÇOK SATAN MODELİ

ClIo, 2017'de 325 bin 137 adetle Fransız markasının en çok satılan modeli oldu. Aynı zamanda Volkswagen Golf'ten sonra Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil oldu. Clio, 1990'dan bu yana 15 milyon adet satıldı.