3D yazıcıdan ilk seri oto

Dünyanın ilk üç boyutlu yazıcıda üretilmiş elektrikli otomobili LSEV’nin 2019’da satışa sunulması bekleniyor. İki koltuklu LSEV’nin fiyatı 7 bin 500 dolardan başlıyor

Otomotiv sanayisinde geleneksel üretim yöntemlerini kökten değiştirecek 3D (üç boyutlu) yazıcıyla üretilen otomobiller yollara çıkmak için gün sayıyor. Çinli Polymaker ve İtalyan XEV firmasının ortaklığıyla geliştirilen LSEV ilk kez 25 Nisan'da kapılarını açacak Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Dünyanın ilk 3D yazıcıda üretilmiş elektrikli otomobili LSEV'nin 2019 sonunda satışa sunulması bekleniyor. İlk etapta Çin'de satılmaya başlanacak yüzde 100 elektrikli LSEV'nin fiyatı 7 bin 500 dolardan başlıyor. Çin dışında Asya ülkeleri ve Avrupa'da da büyük talep görmesi beklenen otomobilin yıllık üretim kapasitesi ise 500 adet.



PARÇA SAYISI 57'YE İNDİ

Tek şarjda 100 kilometre yol yapabilen aracın maksimum hızı 70 km. Şehir içi kullanımı için tasarlanan iki koltuklu aracın ağırlığı ise 450 kg. Şasi, ön cam, lastik, koltuklar gibi parçalar geleneksel yöntemler kullanılarak üretilirken, kalan diğer parçaların tamamı 3D yazıcıda üretildi. Normal bir otomobilde 2 bin adet olan plastik parça sayısı LSEV'de 57 adede indirildi. Böylece binlerce parçanın tek tek üretilmesiyle oluşan çevresel etki de bir şekilde azaltıldı. Üç boyutlu yazıcı firması Polymaker patronu Xiaofan Luo, LSEV'nin başka firmalara da ilham vereceğini söyledi. Luo, üç boyutlu baskı teknolojisinin otomotiv sanayisi için kaçınılmaz bir trend olduğunu sözlerine ekledi.



OTOMOTİV DÖRDÜNCÜ SIRADA

Otomotiv, dünyada en fazla 3D yazıcı teknolojisini kullanan sektörler arasında yüzde 12 ile dördüncü sırada yer alıyor. Firmalar bazı parçaların üretiminde geleneksel yöntemlere göre daha düşük maliyetli, üç boyutlu yazıcıyı kullanıyor. Lüks otomobil markası Bugatti de bu firmalardan biri. Marka, kısa süre önce üç boyutlu yazıcıda daha hafif ve daha dayanıklı bir fren kaliperi üretti. Mercedes-Benz ise Unimog kamyonlarda kullanılan alüminyum termostatın bir parçasını üç boyutlu yazıcıda üretmeyi başardı.



STRATI VE BLADE KONSEPT KALDI

ABD'li Local Motors adlı mühendislik firması, üç boyutlu yazıcıda üretilen otomobili Strati'nın dünya prömiyerini 2015'de Detroit Otomobil Fuarı'nda yaptı. Aracın motoru, elektrik aksamı, kablo ve tekerleri dışındaki tüm ara parçaları ve kaportasının üç boyutlu yazıcıda üretimi 44 saatte tamamlandı. Strati'nin seri üretimine geçilmedi. ABD'li Divengent Microfactories ise üç boyutlu yazıcıda üretilen ilk süper spor otomobili Blade'i 2016'da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Seri üretimi planlayan şirketten şu ana kadar bir ses yok.