Sakaryalı Samuray’ın gözü liderlikte

Toyota’nın Sakarya fabrikasında üretilen C-HR’nin hibrit modeli Avrupa’da büyük ilgi gördü. En çok satan hibrit modeller arasında ikinci sıraya yükseldi

2017'de Avrupa'da elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 46.2 gibi yüksek seviyede arttı. 2016'da 505 bin adet olan satışlar 738 bin adede ulaştı Hibrit ve elektrikli otomobiller 2018'e de iyi başladı. İlk iki ayda 48 bin adet elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit araç satıldı. Hibrit segmentinde en çok satan model 7 bin 111 adetle Toyota Yaris oldu. Yaris'i, Toyota C-HR 5 bin 436 adetle izledi. Auris ise 4 bin 408 adetle üçüncü oldu. Yaris, 2017'de de 100 bin adetle hibrit segmentinin birincisi olmuştu. İkinci sıradaki C-HR'nin satışları ise 86 bin adet olarak gerçekleşmişti. Avrupa hibrit pazarında birinciliğe oynayan C-HR'nin başarısı ihracat rakamlarına da yansıyor. 2017'de Toyota'nın ihracatı iki kat artışla 4 milyar 473 milyon dolara ulaştı. İhracat adet bazında 246 bin 466 adete yükseldi. Toyota, 2015'de 91 bin, 2016'da ise 109 bin adet ihracat gerçekleştirdi. 2016 son çeyreğinde üretilmeye başlanan C-HR, tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Toyota Türkiye'nin üretim kapasitesi 150 bin adetten 280 bin adede çıkarken, ihraç pazarlarına yenileri eklendi.



Yüzde 77'si hibrit

Toyota Türkiye'nin Sakarya'daki tesislerinde üretilen C-HR , yüzde 77 ile en yüksek hibrit satış oranına sahip model olarak başı çekiyor. Toyota'nın diğer modellerinde bu oran yüzde 70'in altında bulunuyor.