Lüks pazara elektrik verecek

Elektrikli otomobillere 10 milyar euroluk yatırım yapacağını açıklayan Mercedes-Benz, 2022'ye kadar dünyada 50'nin üstünde yeni elektrikli modeli piyasaya sunmayı planlıyor. Mercedes- Benz 2025'e kadar ise elektrikli otomobil pazarından yüzde 20 pay almayı bekliyor.

Mercedes-Benz, bu hedeflere ulaşmak için Türkiye'de de elektrikli otomobil atağına başlamaya hazırlanıyor.

Marka, Türkiye'de ilk kez elektrikli ve hibrit modellerin satışına başlayacak.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Türkiye'da satışa sunulacak elektrikli ve hibrit modellerle yeni segmentlere giriş yapacaklarını söyledi.



TEŞVİK ARTIRILMALI

Elektrikli Smart ve GLC Plug-in Hybrid modellerinin yılın ikinci yarısından satışa sunulacağını ifade eden Bekdikhan, "Mercedes-Benz Türk olarak GLC Plug-in Hybrid ve elektrikli smart modellerimizi bu yıl Türkiye'de satışa sunacağız. Bu karar tabii ki öncesinde bayilerde gerekli servis altyapı çalışmalarını ve elektrik dolum istasyonlarının kurulumunu gerektirdi. Teknik donanımların yanı sıra satış ve satış sonrası hizmetler ekiplerindeki çalışan profilleri de elektrikli ve hibrit otomobiller ile birlikte yenilenmek durumunda kaldı. Alanında uzman yeni kişiler ekiplere katılırken, çalışanlara elektrikli otomobiller konusunda yoğun eğitimler verildi" dedi.

Hibrit ve elektrikli otomobil segmenti için uygulanan Özel Tüketim Vergisi Teşviği'nin artırılmasını isteyen Bekdikhan, bu sayede daha çevreci ve daha az tüketen modellerin yaygınlaşacağını kaydetti.



KADIN MÜŞTERİLER ARTTI

Mercedes -Benz Türk'ün 200 bin kayıtlı otomobil müşterisi bulunduğuna açıklayan Bekdikhan, son beş yılda ürün portföyündeki yenilikler ve farklı alanlardaki sponsorluklar sayesinde müşterilerin gençleştiğini söyledi. Mercedes-Benz Türk'ün son beş yılda otomobilde kadın müşteri oranının yüzde 17'den yüzde 29'a çıkardığını anlatan Bekdikhan, yine son beş yılda 25 yaş altı müşteri oranının yüzde 5, 25-35 yaş arası müşteri oranının ise yüzde 9 arttığına değindi.