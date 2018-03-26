Avrupa’yı SUV’lar ele geçirdi

Avrupa'da SUV pazarındaki büyüme hız kazandı. JATO Dynamics verilerine göre yılın ilk iki ayında SUV pazarı 5.6 puan artarak yüzde 33.2'ya yükseldi. Böylece Avrupa'da satılan her 100 araçtan 33'ü SUV oldu. SUV'lara olan talep artarken, neredeyse diğer tüm araç modellerine olan talepte düşüş görüldü. Kompakt otomobillerin payı yüzde 19.6'dan 18.6'ya, MPV'lerin payı yüzde 8.4'ten yüzde 6.3'e, Van'ların payı ise yüzde 3.1'den 2.8'e geriledi.



DİZELDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Dizelin kan kaybı şubatta da sürdü. Şubat sonu itibariyle Avrupa'da dizelin payı geçen yıla göre yüzde 46'dan yüzde 39'a geriledi. Benzinli otomobillerin payı yüzde 47'den 54'e yükseldi. Alternatif yakıtlarla çalışan araçların payı da yüzde 4.4'den yüzde 5.1'e çıktı.



GRANDLAND X AİLESİ GENİŞLEDİ

Türkiye'de de SUV araçlara olan taleple birlikte, satışa sunulan model sayısı da artıyor. Opel, Kasım 2017'de tanıttığı kompakt SUV modeli Grandland X'in Ultimate adı verilen yeni donanım seviyesini 205 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Enjoy ve Excellence donanım seviyelerinin üzerinde en üst donanım seviyesi olan Ultimate, Panoramik cam tavan dışında Grandland X'te sunulan tüm opsiyonları bünyesinde barındırıyor.



YENİLİKÇİ PROJELERE 210 BİN TL DESTEK

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği 7'nci Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında otomotivde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirecek toplam 10 firmaya 210 bin TL ödül dağıtıldı. Ar-Ge Proje Pazarı'nda birinciliğe zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üreten projesiyle Duygu Yılmaz ve ekibi layık görüldü. Komponent Tasarım Yarışmasında ise birinciler; araçlardaki aerodinamik kayıpları azaltan projesiyle Emre Akgül ve Emre Uygun ile karbon emisyonunu düşüren projesiyle Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Özgür Ertunç ve ekibi oldu.