Sürücüsüz otoda ezber bozan Türk

General Motors’un ezber bozan otonom teknolojisini icat eden ekibin başında bir Türk bulunuyor. Dr. Cem Saraydar, Super Cruise adı verilen teknolojisiyle GM’yi geleceğe hazırlıyor

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz otonom yani sürücüsüz kendi kendine gidebilen otomobiller gerçek oldu. Henüz seri üretim yüzde 100 sürücüsüz bir otomobil yok. Ancak birçok markanın yarı otonom otomobilleri yollarda dolaşıyor. Bugün otomotiv firmaları, sürücüsüz otomobiller için çalışmalar yapıyor. Teknoloji geliştirmek için Ar-Ge'ye milyon dolarlar harcıyor. Amerikan otomotiv devi General Motors da sürücüsüz otomobiller için yatırım yapan firmalardan… Markanın geleceğini yani sürücüsüz otomobilleri Dr. Cem Saraydar'a emanet eden GM, ezberleri bozmaya hazırlanıyor. General Motors Küresel Ar-Ge'de Elektrik ve Kontrol Sistemleri Araştırmaları Laboratuvarı Direktörlüğü görevini yürüten Saraydar'ın geliştirdiği teknolojinin otomotiv dünyasında 'oyunun kurallarını' değiştireceği söyleniyor. Şu anda GM bünyesindeki Cadillac'ın CT6 modelinde sunulan ve 'Super Cruise' adı verilen otonom teknolojisi, otomotiv basını tarafından geçer not aldı. 12 adet CT6, Kuzey Amerika'yı baştan aşağı katetti.

PERFORMANSI YÜKSEK

Direksiyon simidini tutma, gaz ve fren pedallarına dokunmanın gerekmediği Super Cruise teknolojisinin, Tesla ve Volvo'dan daha iyi performans sergilediği konuşuluyor. GM, Super Cruise'u kusursuz yapmak için Kuzey Amerika'daki her yolu ve kavşağı yeniden haritalandırmış. Super Cruise sisteminde direksiyon üzerinde küçük bir kamera bulunuyor. Sürücü birkaç saniyeden uzun bir süre yolu izlemezse veya gözleri kapandıysa, direksiyon simidindeki lamba yanıp sönmeye başlıyor. Daha sonra sesli olarak uyarı yapan sistem, sürücüden direksiyonu tutmasını istiyor. Eğer sürücü direksiyonu tutmazsa, Super Cruise aracı durduruyor.

GELECEĞE HAZIRLIYOR

2005'te GM Ar-Ge'ye araştırmacı olarak katılan Saraydar, 2014'te şu anki görevine seçildi. Saraydar, bu görevde GM'nin sürüş otomasyonunda, bağlantılı araçlarda ve ilgili etkinleştirici teknolojilerde ileri teknik çalışmaları sürdürüyor.

PATENTİNİ ALDI

GM'nin sürücüsüz otomobil çalışmaları 2013'te başladı. Firma, 2013'te Super Cruise adı verilen bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. 2014'te Cem Saraydar, sürücüsüz otoların başına getirildi. Geliştirdikleri teknoloji hakkında bilgi veren Saraydar, Super Cruise'un yarı otonomdan farklı olduğunu, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmasına ve pedallara basmasına gerek olmadığını söyledi. GM, 2016'da Super Cruise'un patentini aldı.