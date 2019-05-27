Samuray'ların pick-up savaşı

Lüks SUV araçlara alternatif olan pick-up’lar Türkiye’de ilgi görüyor. Pazarda Alman, İtalyan, Amerikan, Güney Koreli ve Japon markaların 9 modeli satılıyor. En büyük rekabet Japonlar arasında yaşanıyor

Son yıllarda lüks SUV'ları aratmayan donanımlarıyla popüler olan pick-up'ların en çok tercih edildiği ülkelerin başında ABD'de geliyor. 2018'de ABD'de 3 milyon adetin üzerinde pick-up satıldı. Toplam pazarda pick'upların aldığı pay ise yüzde 17 oldu. Car Industry verilerine göre dünyada en yüksek pick-up pazar payı olan ülke yüzde 19 ile Avustralya. Onu yüzde 18 ile Güney Afrika ve yüzde 17 ile ABD-Kanada ve Güney-Doğu Asya ülkeleri izliyor. Avrupa'da pick-up'lar popüler değil. Bu yüzden Avrupa'daki pick-up pazar payı yüzde 1.



HER 100 ARACIN 17'Sİ

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en çok pick-up satılan ülkeler arasında bulunuyor. Hem arazide hem şehirde kullanım imkanı bulunan pick-up'lar büyük ilgi görüyor. Pazarda Alman, İtalyan, Amerikan, Güney Koreli ve Japon markalar 9 modeli satılıyor. Bunlar, Fiat Fullback, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mercedes-Benz X Class, Nissan Navara, Mitsubishi L200, Ssangyong Musso Grand, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok. Ancak, en büyük rekabet Japonlar arasında yaşanıyor. Türkiye'nin en çok satan pickup markası için Nissan ile Mitsubishi mücadele ediyor. 2019'un ilk dört ayında benzer bir tablo gerçekleşti. Nissan Navara 415 adetle en çok satanlar arasında birinci olurken, onu 359 adetle Mitsubishi L200 izledi.



POTANSİYEL 30 BİN ADET

Vergi avantajına sahip pickup'ların satışları bir dönem 20 bin adetlere ulaştı. Pazar potansiyelinin 30 bin olduğu konuşuldu. Ancak, otomotiv pazarındaki daralma pick-up'ları da olumsuz etkiledi. 2018'de 14 bin 521 adet pick-up satıldı. 2019'un ilk dört ayındaki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 düşüşle 1963 adet olarak gerçekleşti. Pazar payı ise yüzde 10'lardan yüzde 7.49'a geriledi.

