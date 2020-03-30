Otomotive iki hafta virüs arası

Otomotiv sanayinde koronavirüs salgını, virüsün parça tedariğinde yol açtığı sıkıntı ve siparişlerin iptal edilmeye başlanması gibi gerekçelerle üretim durdu. Ana sanayide üretimi askıya alan firma sayısı 11, fabrika sayısı ise 16’ya çıktı. Sektör nisanda işbaşı yapacak

Türkiye otomotiv sanayisinde üretim koronavirüs nedeniyle tamamen durdu. Otomotiv Sanayi Derneği'ne (OSD) üye Ford Otosan, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, MAN, Türk Traktör, Otokar, Oyak Renault, Hyundai Assan, Karsan, Anadolu Isuzu üretimi durdurdu. Tofaş ise üretim hızını yavaşlattı.

Ford Otosan'ın üç, Mercedes-Benz, Türk Traktör ve Karsan'ın ikişer üretim tesisi bulunuyor. Böylece üretimi askıya alan firma sayısı 11, fabrika sayısı ise 16'ya çıktı.

Bunun yanı sıra yan sanayi firmaları da frene bastı. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyesi 460 firmanın yüzde 15'i üretimi durdurdu. Yüzde 80'i üretimi yavaşlattı. Üretimi durduran firmalar arasında Bosch Fren, Ditaş, Ege Fren, Federal-Mogul bulunuyor. Bunun yanı sıra lastik fabrikalarında da benzer bir gelişme yaşandı. Brisa İzmit ve Aksaray tesislerinde üretimi askıya alırken, Pirelli ve Prometeon İzmit'te 1 Nisan'da şalter indirecek.







52 BİN KİŞİ EVDE

Koronavirüs nedeniyle izne çıkarılan işçilerin sayısı son eklenenlerle birlikte 41 bin 853'e yükseldi. OSD verilerine göre otomotiv ana sanayinde çalışan sayısı 50 bin. Buna göre otomotiv ana sanayinde çalışanların yüzde 83.7'si zorunlu olarak iş bıraktı. Sayıları 10 bini bulan yan sanayi çalışanlarıyla birlikte koronavirüs nedeniyle iş bırakanların sayısı 52 bine dayandı.



ÇARKLAR NİSANDA DÖNECEK

Koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara veren Ford Otosan Gölcük'te 2 Nisan, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 4 Nisan'da başlamayı planlıyor. Mercedes-Benz İstanbul'daki Hoşdere fabrikasında 5 Nisan, Aksaray fabrikasında 10 Nisan'da üretime başlayacağını açıklamıştı. Ancak son alınan bir kararla her iki fabrikada da tatili 20 Nisan'a kadar uzattı. Diğer fabrikalarda üretime başlama tarihleri şöyle: "Toyota 5 Nisan, Honda 6 Nisan, Türk Traktör 5 Nisan, Otokar 7 Nisan, Anadolu Isuzu 8 Nisan, Karsan 10 Nisan, Hyundai Assan 13 Nisan." Oyak Renault ve MAN'ın üretime başlama tarihi belli değil. İki şirket de Türkiye ve dünyadaki gelişmelere göre işbaşı yapmayı planlıyor.



HANGİ FABRİKADA KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

Anadolu Isuzu 829

Ford Otosan 10.899

Honda Türkiye 1.235

Hyundai Assan 2.330

Karsan 1.071

MAN 2.871

Mercedes- Benz 6.298

Otokar 897

Oyak Renault 7.056

Toyota Türkiye 5.244

Türk Traktör 2.123