Otomobil yatırım aracı oldu

Otomobil döviz, altın, faiz gibi yatırım araçlarından daha fazla kazandırdı. 2019 ‘da ikinci el otomobil fiyatları yüzde 30 artarken, 2020 Şubat sonunda artış yüzde 36’yı geçti

1990'lı yıllarda yüksek enflasyon gibi nedenlerle döviz, altın, faiz gibi yatırım aracı olarak görülen otomobil, bugün yeniden yatırım aracı oldu. 2019'da ikinci el otomobil fiyatları yüzde 30 arttı. 2020 Şubat sonu itibariyle artış yüzde 36'yı geçti. Bu hesaba göre otomobil, döviz ve faizden daha fazla kazandırdı. 2019'un son aylarında tırmanışa geçen altın fiyatlarıyla ise hemen hemen aynı seviyede arttı. Bu dönemde ABD Doları'nda yüzde 12,4, euroda yüzde 10.36 Cumhuriyet altınında ise yüzde 32.9 artış görüldü. Faiz ise geriledi. İşte bu tablo iştahları kabarttı. Cebinde parası olan, döviz, altın yerine otomobile yatırım yapmaya başladı. Satışa çıkarılan otomobil kapanın elinde kaldı. Bayilerde ikinci el otomobil kalmadı. Ayrıca ikinci el otomobil pazarı birçok insan için yeni bir iş kapısı oldu. Otomobil alım-satım işine girenlerin sayısı çoğaldı.



ARTIŞ 2020'DE DE SÜRÜYOR

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız da ikinci el otomobillerin artık bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyledi. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın yeni yılda devam ettiğini anlatan Ayyıldız, "Fiyatlar 2019 Temmuz'undan bu yana artıyor. Sıfır araç tedariğinin azaldığı 2019 Kasım ve Aralık'ta fiyatlardaki artış hızlandı. Kasımda yüzde 4, aralıkta yüzde 6 artış gerçekleşti. İkinci el otomobil fiyatları 2020 Ocak'ta yüzde 6, şubatta ise yüzde 4 arttı" dedi.



7.6 MİLYON ARAÇ SATILDI

2019'da sıfır araç satışları 479 bin adette kalırken, ikinci el araç satışı 7.6 milyon adete çıkarak rekor kırdı. İkinci el otomobil pazarındaki büyümenin 2020'de de devam etmesi ve satışların 8 milyon adete çıkarak, rekor tazelemesi bekleniyor. Ancak, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın 2019'daki gibi yüksek oranlarda olması beklenmiyor. Fiyatların nisandan itibaren sıfır el araçların fiyatına bağlı olarak dengeleneceği tahmin ediliyor.



İKİNCİ ELDE FİYATLAR NEDEN ARTTI?

Filo kiralama sektöründe kiralama süreleri uzadı. Şirketler, 2-3 yılda yeni model değiştirmek yerine daha uygun fiyat nedeniyle kullandıkları otomobilleri yeniden kiraladı. Böylece kiralama sektörü ikinci el otomobil pazarına yeterli araç tedariği sağlayamadı. 019'da sıfır araçlarda da tedarik sorunu yaşandı. Bu durum devam ediyor. Otomotiv firmaları talebi karşılamakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla talep ikinci ele yöneliyor ve fiyatların artıyor. ÖTV indirimi ve hurda teşviği sonrasında sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşandı. Bu durum ikinci el otomobile talebi artırdı. Böylece indirim ve teşvik döneminde çok kalan kalan ikinci el fiyatlar da yükseldi. Sıfır araçlarla arasındaki makası hızla kapattı. Son bir iki aydır ise piyasadaki arztalep dengesi özellikle sanal ortamda fiyatların şişmesine neden oldu. Birçok satıcı otomobillerine piyasada karşılığı olmayan yüksek fiyatlar koydu. Bu durum piyasada kartopu etkisi yaptı. Fiyatlar sunni şekilde arttı.