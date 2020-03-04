Toparlanma güçleniyor

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüyen ekonomide, açıklanan her veri canlanmanın güçlendiğini perçinledi. Şubat ayında ihracat rekoru kırılırken, otomobil satışları ikiye katlandı

Kur saldırısını alınan önlemlerle püskürtüp, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi haline gelen Türkiye'nin bu yıla çok güçlü başlangıç yaptığının sinyalleri netleşmeye başladı. Şubat enflasyonu beklentinin altında kalırken, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Otomobil satışları şubatta ikiye katlandı.



Otomotiv vites yükseltti

Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimleri otomotiv pazarında satışları adeta coşturdu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubatta binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 89.44 artışla, 47 bin 122 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 96.44 artışla 37 bin 727 adede çıktı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 65.7 artışla 9 bin 395 adete çıktı.







TÜKETİCİ HAREKETE GEÇTİ

Otomotiv pazarındaki büyümede kamu bankalarının başlattığı ve mart sonuna kadar sürecek faiz indirimi etkili oldu. Düşük faiz fırsatından yararlanmak isteyen tüketiciler pazarı canlandırdı. Ancak, özellikle ithal markaların araç tedariğinde sorun yaşaması, satışlara yansıdı. Yerli üreticiler, mesaiye kalarak tüketicinin talebine cevap vermeye çalıştı. Sektör temsilcileri, tedarik sıkıntısı olmasaydı en az 5 bin adet ek satış daha yapıbaliceğine dikkat çekti.

Otomotiv pazarında iki aylık artış ise yüzde 89.55 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat aylarında 74 bin 395 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2019'un aynı döneminde 39 bin 248 adet araç satılmıştı. Otomobil satışlarındaki iki aylık artış yüzde 97 oldu. Şubat sonu itibarıyla 59 bin 743 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışları ise ocak-şubat döneminde yüzde 61.65 artışla 14 bin 562 adede yükseldi.

Otomotiv pazarında ithal markaların araç tedariğinde sorun yaşaması, satışlara yansıdı. Türkiye'de üretim yapan firmaların pazar payı arttı. ODD verilerine göre, şuba'ta toplam satışlarda Renault 7 bin 479 adetle ilk sırayı aldı. İlk 10 şöyle oluştu: Fiat (5.894 adet), VW (4.925 adet), Ford (4.455 adet), Peugeot (2.995 adet), Toyota (2.864 adet), Dacia (2.203 adet), Hyundai (2.006 adet), Citroen (1.875 adet).



TEDARİK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Otomotiv pazarında yaşanan tedarik sorununun, nisandan sonra çözüleceği konuşuluyor. Özellikle ithal markaların 2020 model yeni siparişlerinin gelmesiyle, arzın talebi karşılayacağı belirtiliyor. Türkiye'de üretim yapan firmalarda ise bir tedarik sıkıntısı yaşanmıyor. Tedarik sorununun etkisiyle ithal markaların satışları geriledi.



AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ PEUGEOT 208

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülü "Avrupa'da Yılın Otomobili" yarışmasının bu yıl 281 puanla Peugeot 208 kazandı. 208'i, 242 puanla Tesla Model 3, 222 puanla Porsche Taycan, 211 puanla Renault Clio, 209 puanla Ford puma izledi. Ödül töreni Cenevre Otomobil Fuarı'nın nedeniyle iptal edilmesine rağmen fuarın düzenlendiği Palexpo'da gerçekleşti. Kimsenin katılmadığı fakat canlı yayınlanan tören izleyici rekoru kırdı.