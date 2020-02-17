Avrupa’da İzmitli SUV’la büyüyecek

Hyundai Assan i10 ve i20’den sonra üçüncü bir model daha üretmeye hazırlanıyor. Üretilecek model yepyeni bir B-SUV olacak. 2021 Mart’ta bantlardan inecek B-SUV’un hibrit versiyonu da üretilecek. İzmitli SUV, markanın büyümesine katkı verecek

Güney Koreli Hyundai'nin denizaşırı ülkelerdeki ilk fabrikası olan Hyundai Assan İzmit tesisleri 2020'ye hızlı başladı. Geçen hafta yenilenen i10'u bantlardan indiren Hyundai Assan, yılın üçüncü çeyreğinde ise yeni i20'yi üretmeye başlayacak. 2020'deki önemli gelişmelerden biri de hibrit üretimi olacak. Hyundai Assan, yenilenen i20 ile birlikte hibrit üretimi gerçekleştirecek. 2021 ise Hyundai Assan için başka bir dönüm noktası olacak. Hyundai'nin kompakt otomobil üssü İzmit'e üçüncü bir model daha gelecek. Hyundai Assan, i10 ve i20'den sonra şimdi de SUV üretecek. Markanın yeni B-SUV modelinin üretimine 2020 Mart'ında başlanacak. B-SUV'un hibrit versiyonu da olacak. Yeni SUV modelinin Hyundai Assan'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hızla büyüyen SUV pazarındaki en büyük kozlarından biri olması bekleniyor.



TÜRKİYE'DE DE HIZLI BÜYÜYOR

Türkiye'de C-SUV'lar yüzde 61.8 pay alırken, B-SUV'lar yüzde 23.9, D-SUV'lar ise yüzde 11 paya sahip. Ancak, B-SUV segmenti hızla büyüyor. 2019'da en çok satan B-SUV modeli 10 bin 378 adetle Dacia Duster, 2 bin 409 adetle Volkswagen T-Roc, 2 bin 350 adetle Hyundai Kona, 2 bin 124 adetle Peugeot 2008, 1.516 adetle Jeep Renegade oldu.

Ancak Hyundai Assan, yeni B-SUV yatırımını sadece iç pazarı değil, Avrupa'yı da düşünerek planladı.Avrupa'da SUV'ların pazar payı yüzde 41.7 ile zirveye çıktı. B-SUV'lar Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da en hızlı büyüyen segment oldu. B-SUV'ların satışı yüzde 15 artışla 2.29 milyon adede yükselirken, pazar payı yüzde 12.8'den yüzde 14.5'e çıktı. 2021'nin ilk çeyreğinde Hyundai Assan İzmit tesislerinde üretimine başlanacak yeni SUV'un, Avrupa ülkelerine de ihraç edilmesi planlanıyor.



SUV'UN PAYI YÜZDE 50'YE ÇIKACAK

HYUNDAI Assan Genel Müdürlük koltuğuna oturduktan sonra ilk kez konuşan Murat Berkel de, Hyundai'nin SUV pazarının güçlü oyuncularından biri olduğunu söyledi. 2019'da markanın toplam satışları içinde SUV'ların payının yüzde 22'den 45'e çıktığını ifade eden Berkel, yeni B-SUV'la birlikte bu payın yüzde 50'lere ulaşacağını anlattı. 2019'da Tucson ve Kona ile Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinin büyümesine katkı sağladıklarını söyleyen Berkel, "Kona satışlarımız 2018'e oranla 3 kat arttı. Tucson serisine eklenen fiyat avantajlı Style Plus ve N Line, büyük ilgi gördü. 2019'da SUV odaklı ilerledik, 2020'de de bu şekilde devam edeceğiz" dedi. 2019'da zorlu geçen bir yılda SUV odaklı olmalarının bayilerini güçlendirdiğine işaret eden Murat Berkel, şöyle devam etti: "Şu kadar araç satacaksınız demedik. Esnek olup, piyasa koşullarına göre davrandık. Geçen yıl toplam satışlarımız yaklaşık yüzde 28 düştü ama SUV performansımız sayesinde satış gelirlerinde çok ufak bir gerileme oldu. SUV'larla bayilerimizin müşteri profili değişti, yükseldi. Satış sonrasında da güç kazandılar. Satış adetlerinden ziyade müşteri memnuniyeti ve kârlılığı ön planda tuttuk."



HİBRİT ÜRETİMİ BAŞLIYOR

HYUNDAI Assan'ın en önemli yeniliklerinden birinin hiç kuşkusuz hibrit motor seçenekleri olacağını ifade eden Berkel, "Yeni i20'de hibrit motor seçeneği olacak. Hibrit versiyon hemen hemen aynı dönemde satışa çıkacak. Aynı şekilde üreteceğimiz B-SUV modelimizde de hibrit motor yer alacak." dedi.



4 YENİ MODELLE ATAĞA KALKIYOR

BERKEL, 2020'de dört yeni modeli pazara sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Berkel, İzmit'te üretilen yeni i10'un martta, yeni Elantra'nın yılın ikinci yarısında, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılacak yeni i20'nin eylülde, yenilenen yüzü ve özellikleriyle Kona'nın son çeyrekte pazara sunulacağını belirtti.



OTOMOTİV ÇÖKMEDİ, 2019'U KâRLI KAPATTI

2019 otomotiv sektörü için zor bir yıl oldu. Üretim, ihracat ve iç pazar satışları düştü. Tüm bu olumsuzluklara rağmen otomotivciler 2019'u kâr ederek kapattı. Halka açık şirketler Tofaş'ın net kârı yüzde 11.5 artışla 1.5 milyar TL, Ford Otosan'ın net kârı yüzde 16 artarak 1.9 milyar TL oldu. Halka açık olmayan şirketler Hyundai Assan, Oyak Renault ve Toyota'nın bilançoları bilinmiyor. Onların da benzer şekilde kâr ettikleri tahmin ediliyor. Ancak, yıl ortasında otomotiv sektöründe farklı bir söylem vardı. 1 Ekim 2019'da yürürlüğe giren yeni emisyon kurallarının sanayicileri olumsuz etkileyeceği iddia ediliyordu. Erteleme isteyen Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, yeni emisyona uyumun araç başına maliyetinin 500 euro olduğunu, bu artışın mevcut ekonomik durumda kimsenin karşılamayacağını söylemişti. Ayrıca, otomotiv sanayinin çökeceğini öne sürmüştü. Ama söylendiği gibi olmadı. Otomotiv sanayi çökmedi. Sanayiciler yılı kârlı kapattı. Bu arada Otomotiv Sanayi Derneği 2020 ilk verilerini açıkladı. Buna göre otomotiv üretimi 2020 Ocak'ta geçen yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kalarak 109 bin 783 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 6 artarak 75 bin 396 adete çıktı. Traktör üretimi yüzde 137 artarak 2 bin 515 adete çıktı. Toplam üretim traktörle birlikte 112 bin 298 adet oldu.