Avrupa’da ilk beşi zorlayacak

Türkiye, 2019’da 11 bin 974 adetle Avrupa’da en çok hibrit satılan 11’inci ülke oldu. Yeni modellerin de dopingiyle hibrit satışları 2020’de 20 bin, 2021’de 30 bin adetleri zorlayacak. 2023 tahmini ise 42 bin adet. Türkiye, bu performansla AB’de ilk beşe oynayacak

Avrupa'da hibrit otomobil satışları 2019'da yüzde 49.9 artışla 896 bin 848 adete çıktı. 2018'de 589 bin 488 adet hibrit satışı gerçekleşmişti. ACEA verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en fazla hibrit satılan ülke 193 bin 902 adetle Almanya oldu. İkinci sırada AB'den çıkan İngiltere var. İngiltere'de 2019'da toplam 156 bin 178 adet hibrit satıldı. İtalya 109 bin 789 adetle üçüncü, İspanya 108 bin 684 adetle dördüncü, Fransa 106 bin 844 adetle beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye ise 2019'da 11 bin 974 adetle 24 Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla hibrit satılan 11'inci pazar oldu. Son bir yılda en büyük ilk 10 pazarı zorlar haline geldi.

Türkiye'de 2016'da uygulanmaya giren teşvikle birlikte hibrit satışı başladı. 2016'da 1010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de ise 3 bin 899 adet olarak gerçekleşti. 2019'da bu rakam 11 bin 974 adete çıktı.



2023 HEDEFİ 42 BİN ADET

2020'de hibrit satışlarının 20 bin adetleri, 2021'de ise 28-30 bin adetleri görmesi bekleniyor. 2023 tahmini ise 42 bin adet. Bu gerçekleşirse Türkiye, beş basamak birden atlayıp en büyük hibrit pazarına sahip AB ülkeleri sıralamasında ilk beşi zorlayacak.

Türkiye'de bugün itibarıyla BMW, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes- Benz, Porsche, Subaru, Toyota ve Volvo gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. 2020'de aralarında DS, Jeep, Mitsubishi, Renault ve Suzuki olmak üzere beş marka hibrit pazarına ilk kez girecek.



YÜZDE 207.1 BÜYÜDÜ

Türkiye'de hibrit pazarı yüzde 207.1 gibi rekor seviyede büyüdü. Böylece 2019'de hibrit satışları en fazla artan ülke oldu. Türkiye'yi artış hızında yüzde 100 ile Avusturya, yüzde 96.2 il Almanya, yüzde 94.2 ile Romanya, yüzde 77.0 ile Slovakya, yüzde 72.9 ile Çek Cumhuriyeti izledi.



2023'TE PAZAR PAYI YÜZDE 30'A ÇIKAR

Türkiye'de hibrit otomobillerin toplam pazardan aldığı pay da 2019'da yüzde 286 arttı. Hibritlerin pazar payı yüzde 0.80'den yüzde 3.09'a çıktı. Pazar payının 2023'te yüzde 30'lara çıkacağı tahminini yapan Ali Haydar Bozkurt, şöyle devam etti:

"2021'den itibaren emisyon oranlarının gerçek sürüş koşullarına (RDE) göre alınması pazarın dönüşümünde milat olacak. Özellikle dizel motorlu model satışının ciddi oranda düşmesi bekleniyor. Hem pazara yeni markaların girmesi hem de RDE geçişiyle pazardaki hibrit araç satışı artacak. Bu süreç içinde rakiplerimizdeki hibrit model sayısının artması ve dizel oranının düşmesi ile pazarımızdaki alternatif motora olan ilginin yüzde 30'lara çıkması beklenebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada devletin hibrit araçlara sunacağı teşvik kritik role sahip."



ÜÇ KAT FAZLA TALEP VAR

2019'da Türkiye'deki hibrit satışlarının yüzde 96'sını Toyota gerçekleştirdi. Geçen yıl 10 bin 696 adet hibrit satan markanın, 2020 hedefi ise 15 bin adet. Toyota Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hibrit talebinin Türkiye'ye verilen araç kontenjanından 3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Bozkurt, "Hibrit model sayısının artmasıyla toplam 39 binli adetlerdeki satışımızın yarısından fazlasının hibrit olabileceği bu yılki performans ve gelen taleplerden çok net gözüküyor. Eğer daha fazla alabilirsek, 15 bin adetlik mevcut hibrit satış planımızın çok üzerinde potansiyelimiz var" diye konuştu.