10 yılda 1 milyon adet üretilecek

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Gemlik’teki fabrika inşaatı için zemin etüd çalışmalarına başladı. Mayısta temeli atılacak fabrikada ilk ön üretim tarihi 2022. Şirket, 2032’ye kadar 1 milyon araç üretimi hedefliyor

2019'un son günlerinde yerli otomobilin ön gösterimini gerçekleştiren Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), üretim, fabrika, ihracat planlarının detaylarını ilk kez açıkladı. Fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlayan TOGG, temeli mayıs ayında atacak.



ÖN ÜRETİM 2022'DE

175 bin adetlik kapasiteye sahip fabrikada ilk ön üretim 2022'de başlayacak. Şirket 2027'de 100 bin adet araç üretecek. Üretim beş modelle birlikte 2032 itibarıyla 160 bine çıkacak. TOGG, 2032'ye kadar 10 yıllık süreçte 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi planlıyor. 2024'te ihracata başlamayı planlayan şirket, ilk etapta üretimin yüzde 10'nu yurtdışına satacak. TOGG'un ana ihracat pazarları Avrupa olacak. Bunun yanı sıra şarj altyapısı olan Türk Cumhuriyetleri de TOGG'un radarında bulunuyor.



İKİ BİNADAN OLUŞACAK

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, fabrika kaba inşaatının 12 ay süreceğini, 2022'de ise ön üretim araçların bantlardan ineceğini söyledi. Fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çeken Karakaş, "Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz" diye konuştu.



2020'DE İSİM AÇIKLANACAK

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalıştıklarını söyleyen Karakaş, "En doğru markayı belirlemek için çalışıyoruz. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız" açıklamasını yaptı.



TOZ KONDURULAMAYACAK

Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022'deki EuroNCAP şartları olduğunu anlatan Karakaş, "Savunma sanayisinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurtdışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak" dedi.



SERMAYESİ EN YÜKSEK OTO ŞİRKETİ OLACAK

Dünyanın her yerinde devletlerin de kurumların da bu tip projeleri desteklediklerini belirten Karakaş, "Bu uzun vadeli bir proje ve yolculuk. 15 yıllık proje içinde finansmanın da sağlanmış olması lazım. Hata yapma lüksümüz yok. Fırsat penceresi 2023'ten itibaren daha hızlı kapanacak. Dolayısı ile başarı kriterlerinin hepsini dantel gibi işleyerek 2022'nin sonunda otomobilimizi çıkarmalıyız. Müşterilerin isteği doğrultusunda geliştirilmeyen her ürün ölü doğar. 2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara harcayacağız" dedi.



LAS VEGAS'TAN ANLAŞMAYLA DÖNDÜ

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda otomobili anlatan Karakaş, fuardan yeni işbirlikleriyle döndü. Karakaş, fuarda bir şirketle işbirliğine yönelik anlaşma imzaladıklarını söyledi.



CARİ AÇIĞA 7 MİLYAR EURO KATKI

Türkiye'nin otomobilinin cari açığa 7 milyar euro katkı sağlayacağını açıklayan Karakaş, 15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasıla'ya katkısı ise 50 milyar doları bulacak.



DESTEK ALDIK AMA DİREKSİYON BİZDE

Belirli ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldıklarını anlatan Karakaş, "Ancak direksiyonda biz varız. Otomobildeki tüm süreçleri biz belirliyoruz" dedi. Şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin'i yakından incelediklerinin altını çizen Gürcan Karakaş, şöyle devam etti: "Biz de bir sistem geliştirdik. Kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının yaptığı hataları yapmamak. Şarj altyapısı 2022'de hazır olacak."



YERLİ OTODA TİCARİ SÜRPRİZİ

TOGG'un üretmeyi planladığı 5 modelden biri olan C-MPV ile ilgili bilgi veren Karakaş, "Bu aracın ticari versiyonunu da üretmeyi planlıyoruz. Çünkü ticari araçlarda otomobiller gibi elektrikliye dönecekler. Biz bu rekabete hazır olacağız" dedi.



DÜNYAYA İLK KEZ BARSELONA'DA GÖSTERİLECEK

Türkiye'nin otomobilinin ilk yurtdışı tanıtımının şubatta Barcelona'da Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde gerçekleşeceğini ifade eden Karakaş, "Otomotivin mobilite ekosistemine dönüştüğünün habercisi ön gösterim aracı C-SUV modelini ilk kez Avrupa'da sergileyeceğiz. Ancak dünya lansmanı hayalimiz Las Vegas CES Fuarı. Bütün dünya devleri de yeniliklerini CES'de sergiliyor" dedi.