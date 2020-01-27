Hibrit savaşları başlıyor

2020’de hibrit otomobil pazarında rekabet yeni modellerle artacak. Beş marka ilk kez hibrit pazarına giriş yaparken, yıl sonunda satışların 20 bin adeti zorlaması bekleniyor

Türkiye'de hibrit pazarı hızla büyüyor. 2019'da hibrit satışları yüzde 207.1 gibi rekor seviyede artarak 11 bin 974 adete çıktı. Hibrit otomobillerin pazar payı ise yüzde 0.80'den 3.09'a yükseldi. 2020'de satışların yeni gelecek modellerle birlikte 20 bin adetleri zorlaması bekleniyor. Türkiye'de BMW, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes- Benz, Porsche, Subaru, Toyota ve Volvo gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. Toyota, hibrit pazarının lideri konumunda bulunuyor. 2020'de aralarında DS, Jeep, Mitsubishi, Renault ve Suzuki olmak üzere beş marka hibrit pazarına ilk kez girecek. Hibritte kıran kırana bir rekabet yaşanacak. Hibrit pazarına iddialı bir giriş yapmayı planlayan Renault Mais, Clio'nun hibrit versiyonunu yılın ikinci yarısından itibaren satışına başlayacak. Renault'nun en büyük avantajı Clio hibritin Türkiye'de üretilmesi olacak. Renault Mais, plug-in hibrit Captur'u da yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunacak. Bu iki modeli Megane izleyecek. Megane'nın plug-in hibrit versiyonu ile birlikte Renault'nun hibrit ürün gamı üçe çıkacak.



İZMİT'TE ÜRETECEK

Türkiye'de ioniq modeliyle hibrit segmentinde yer alan Hyundai Assan da 2020'de hibrit atağına başlıyor. Şirket, İzmit tesislerinde üreteceği yeni i20'nin hibrit versiyonunu yılın ikinci yarısında yollara çıkaracak. Hyundai 2021'de ise Türkiye'de üretmeyi planladığı yeni B-SUV aracında da hibrit versiyonu sunacak. Volvo 2020'de Türkiye'de plug-in hibrit satışlarına odaklanacak. Toplam satışların yüzde 7'sini şarj edilebilir hibrit olmasını hedefleyen Volvo, ana model otomobil ailesinde plug-in hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunulacak. 2020'nin üçüncü çeyreğinden sonra S90, V90 Cross Country, XC60 ve XC90 versiyonlarında sadece mild hibrit ve/veya plug-in hibrit bulunacak.



2020'DE YOLLARA ÇIKACAKLAR

DS, Jeep, Mitsubishi ve Suzuki de 2020 içinde hibrit ve plug-in hibrit modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. DS 7 Crossback E-Tense plug-in hibrit modeli yıl ortasında, Jeep Renegade hibrit, Mitsubishi yeni Outlander, Suzuki Swift hibrit ise yılın ikinci yarısında Türkiye'de yollara çıkacak.



21 BİN ADET SATILDI

TÜRKIYE'DE 2016'dan bu güne satılan hibrit otomobil satışları toplam 21 bin 390 bin adet oldu. 2016'da 1010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de ise 3 bin 899 adete olarak gerçekleşti. 2019'da bu rakam 11 bin 974 adete çıktı. Satılan hibrit araçların yüzde 96'sı Toyota oldu.