2019'da zor bir yıl geçiren otomotiv sanayisi, 2020’ye hızlı başlangıç yaptı. Yenilenen i10 modeli, Hyundai Assan'ın İzmit fabrikasındaki bantlardan indi. Oyak Renault, hibrit motor üretimine başladı

Otomotiv sektörü 2019'da zor bir yıl yaşadı. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim, daralan iç pazar ve küresel pazarlardaki dalgalanma nedeniyle yüzde 6 düşüşle 1 milyon 461 bin adet oldu. İhracat ise yüzde 5 azalarak, 1 milyon 252 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv 2017'de 1 milyon 696 bin adet ile tarihi rekora imza atmıştı. Toplam üretim 2018'de 1 milyon 559 bin adede inmişti.

2020'ye hızlı bir başlangıç yapan Türk otomotiv sanayisinde moral veren gelişmeler gerçekleşmeye başladı. İlk haber Güney Koreli Hyundai'nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi Hyundai Assan'dan geldi. Markanın baştan aşağı yenilenen i10 modeli, Hyundai Assan'ın İzmit fabrikasındaki bantlardan indi. Hyundai'nin Avrupa'da en çok satan "i" serisi modellerinden birisi olan i10, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ve Avrupa'da satışa sunulacak. Hyundai Assan, i10 modelini 2013'den bu yana üretip, 45 ülkeye ihraç ediyor.

Hyundai i10 modelinin yeni versiyonu, ilk kez Eylül 2019'da düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Avrupa'da tasarlanıp, geliştirilen i10, bölge pazarının ihtiyaçları için üretilmiş kompakt bir şehir otomobili olarak dikkat çekiyor.







TÜRKİYE HİBRİT MERKEZİ

İkinci moral veren haber ise Bursa'dan geldi. Oyak Renault, Megane Sedan ve Clio'nun yanı sıra hibrit motor üretimine de başladı. Bursa'da üretilen yeni Clio'nun hibrit ve yeni Captur'un şarj edilebilir plug-in hibrit versiyonlarının dünya prömiyeri Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirildi.

Renault Grubu, 2022'e kadar yüzde 100 elektrikli 8 model ile 12 hibrit ve şarj edilebilir hibrit modeli ürün gamına ekleyecek. Tüm bu hibrit motorlar Oyak Renault tarafından üretilip, Renault Grubu markalarında kullanılmak üzere ihraç edilecek. Türkiye, Fransız otomotiv devinin hibrit üretim üssü haline gelecek.



KOMPAKT OTOMOBİL ÜSSÜ

Güney Koreli markanın Avrupa'daki kompakt üretim üssü olan Hyundai Assan, i10 ve i20 modellerini üretiyor. Kapasitesi 240 bin adet civarında olan İzmit tesisinde üretilen araçlar ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.



493 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Fransız otomotiv devi Renault'nun daha önce elektrikli araç üretimi için seçtiği Oyak Renault Bursa tesisleri, şimdi de bir başka önemli görevi üstlendi. Bursa, Fransız Grubun Renault Grubu'nun hibrit motorlarının üretildiği merkez haline geldi. Şirket hibrit yatırımı için 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' kapsamında 493 milyon TL teşvik almıştı.



YÜZDE 40 YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Yeni Clio E-TECH, şehir içi kullanımının yüzde 80'ini tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek termik bir motora göre şehir içi kullanımda yüzde 40'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni Captur E-TECH Plug-in 135 km/s maksimum hızda karma kullanımda 50 kilometre, şehir içi kullanımda 65 kilometre boyunca yüzde 100 elektrikle kullanılabiliyor. Yakın zamanda Megane'ın plug-in hibrit versiyonun da üretilmesi planlanıyor.