Türkiye’nin otosunu ABD’de anlatacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES’de katılacağı bir konferansta Türkiye’nin otomobilini anlatacak

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi oldu. Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyor. Bu yıl 7-10 Ocak tarihlerinde düz enlenecek fuara, Audi, BMW, Byton, Daimler, FAW Grup, FCA (Fiat- Chrysler), Fisker, Ford Motor Company, Honda, Hyundai Group, Lexus, Nissan, Toyota katılacak. Bunun yanı sıra Bridgestone, Bosch, Valeo, Toyota Boshoku, Aisin Group, Continental, Osram gibi yan sanayi şirketleri de yeni teknolojilerini sergileyecek. 155 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde şirketi katıldığı fuarı 170 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



250 KONFERANS DÜZENLENİYOR

CES, sadece yeni ürünlerin sergilendiği değil dünyanın geleceğini şekillendirecek fikirlerin de konuşulduğu, tartışıldığı bir ortam sunuyor. Fuarda 3 gün boyunca 250 konferans düzenlenecek. Birçok sektörden uzman isim "geleceği" konuşacak. Daimler Başkanı ve Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump (Beyaz Saray ve Başkan Danışmanı) gibi konuşmacıların arasında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş da bulunuyor. 2019 son günlerinde Türkiye'nin otomobilinin ön gösterimini gerçekleştiren Karakaş, Las Vegas'da katılacağı konferansta Türkiye'nin otomobilini dünyaya anlatacak. Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunu paylaşması bekleniyor. Gürcan Karakaş, 2019'da da CES'e katılmıştı.



TEKNOLOJİ FUARINDA TANITIMI DÜŞÜNÜLÜYOR

BU arada, TOGG, yerli otomobili A noktasından B noktasına götüren bir araç değil, akıllı bir cihaz, yürüyen bilgisayar olarak tanımlıyor. Bu yüzden yerli otomobilin Paris, Frankfurt ya da Cenevre gibi geleneksel bir otomobil fuarı yerine teknoloji fuarlarında sergilenebileceği konuşuluyor. Bu gerçekleşirse, 2022 ortasında satışa sunulması planlanan seri üretim C-SUV modeli CES'de ilk kez dünya vitrinine çıkabilir. Birçok marka son üç yıldır yeni modellerinin tanıtımı için CES'i tercih ediyor.