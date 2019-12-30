Otomotiv tarihindeki en büyük yatırım

TOGG, yerli otomobil için 3.7 milyar dolar (22 milyar TL) yatırım yapacak. Bu rakam yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip Türk otomotiv sanayisinde bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olarak tarihe geçecek

Türkiye'nin küresel otomobil markası olma hedefiyle yola çıkan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Türk otomotiv sanayisinde önemli bir ilke imza atacak. TOGG, fabrika dahil yerli otomobil için 3.7 milyar dolar (22 milyar TL) yatırım yapacak. Bu rakam yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip Türk otomotiv sanayisinde bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olarak tarihe geçecek. Türkiye'de yapılan fabrika ve model yatırımları 500 milyon ile 1 milyar dolar civarında gerçekleşti. TOGG ile birlikte Türkiye otomotiv sanayisinde kapasite, istihdam, üretim rakamlarında önemli değişiklikler de yaşanacak.



PAZARDAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

TOGG'un satışa sunacağı ilk model geçen hafta tanıtılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test ettiği CSUV olacak. Yaklaşık 18-24 ay sonra C-Sedan modeli yola çıkacak. Bu iki modeli C-Hatchback ve B segmentinde bir SUV izleyecek. Ardından C-MPV satışa sunulacak. 15 yıl içinde model sayısı 5'e yükselecek.



İTHAL OTONUN PAYI AZALACAK

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye'de SUV segmentinin pazar payı yüzde 24. 2025'te bu oranın yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de 35 markanın 100'e yakın SUV modeli satılıyor. Satılan her 4 otodan 1'i SUV. Dolayısıyla TOGG yüzde 95'i ithal olan bu segmente iddialı bir oyuncu olarak giriş yapacak. İthalatın payı azalacak, cari açığa katkı sağlayacak.



SEDAN REKABETİ YAŞANACAK

TOGG'un SUV'dan sonra satışa sunacağı model ise Türkiye'de en çok tercih edilen kasa tipi olan sedan. Sedanların pazardaki payı yüzde 50'nin üzerinde. Sedan pazarında Türkiye'de üretim yapan marka ve modellerin ağırlığı var. TOGG'un stratejik öneme sahip iki modelle piyasaya girecek olması ile Türkiye otomobil pazarındaki dengelerin değişmesi bekleniyor



İSTİHDAM 56 BiN 389 KİŞİYE YÜKSELECEK

Türk otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Bursa'daki fabrikasında 2021'de üretime başlayacak TOGG, 4 bin 323 kişiyi istihdam edecek. OSD verilerine göre 2018 itibariyle otomotiv sanayisinde 52 bin 66 kişi istihdam ediliyor. Bu rakam TOGG sonrasında 56 bin 389 kişiye yükselecek.



FABRİKA SAYISI 7'YE ÇIKACAK

TOGG ile birlikte Türkiye'de otomobil üreten fabrika sayısı 7'ye çıkacak. Bugün itibarıyla Türkiye'de Hyundai, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Honda üretim yapıyor



KAPASITE YÜZDE 12 ARTACAK

OSD verilerine göre Türkiye'nin toplam üretim kapasitesi 1.5 milyon adet. TOGG, yılda 175 bin adet üretim planlıyor. Türkiye otomotiv sanayisinin kapasitesi yüzde 12 artacak. Kapasite 2 milyon adetleri zorlayacak.



YERLİ OTONUN 'EN'LERİ

TOGG, Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.

Yerli otomobil Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olacak.

C-SUV modeli sınıfının en uzun aks mesafesine ve en geniş iç hacmine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Sınıfının en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.

Doğuştan elektrikli platformu ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı otomobillere göre daha sessiz ve daha konforlu bir sürüş sunuyor.

Türkiye'nin otomobilinde standart olarak 7 adet hava yastığı yer alıyor.

Geliştirme süreci devam eden otomobilde 2 ayrı özgün patent bulunuyor.

Üç boyutlu 'Holografik Asistan' dünyada ilk kez yerli otomobilde kullanılmaya başlanacak.



YERLİ OTO 2022'DE VOLTAJI YÜKSELTECEK

Türkiye'de ilk 11 ayda sadece 176 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın toplamı 155 adetti. Türkiye'de 2012'den bu yana satılan elektrikli araç sayısı yaklaşık 750 adet. Grey markette satılanlarla birlikte yollarda yaklaşık 1.200 elektriklinin dolaştığı belirtiliyor. Türkiye'de distribütörler aracılığıyla BMW i3, Renault Zoe, Smart ve Jaguar i-PACE satılıyor. 2020'den itibaren elektrikli model sayısı hızla artacak. Asıl rekabet ise 2022'de satışa sunulacak Türkiye'nin otomobili ile başlayacak.

Türkiye'ye gelecek elektrikliler ve tarihleri:

Renault Zoe: 2020 Haz

Porsche Taycan: 2020 Temmuz

Honda e: 2020 yılı ortası

Mercedes IQC: 2020 ikinci yarı

Nissan Leaf: 2020 ikinci yarı

DS Crossback E-TENSE: 2020 yılı

Audi e-Tron: 2020 yılı 3. çeyrek

Volkswagen ID.3: 2021 yılı

Volvo XC40 Recharge: 2021 yılı

Opel Corsa e: Henüz belirsiz

Peugeot e-208 ve 2008: Henüz belirsiz

Türkiye'nin Otomobili: 2022 yılı



GÜNAK'TAN DANIŞMANLIK

Dünyaca ünlü tasarımcı Murat Günak, yerli otomobile destek veren isimler arasında yer aldı. Ford, Mercedes-Benz, Peugeot ve Volkswagen Grubu'nda tasarımcı olarak çalışan Günak, hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3'e indirilmesinde, hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina'nın seçimi sürecinde TOGG'a danışmanlık yaptı. Günak'ın tasarımını yaptığı modeller arasında Mercedes- Benz C serisi, Peugeot 206 CC, Peugeot 307, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Golf V, Volkswagen EOS bulunuyor. Bir ara İsviçreli Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Günak, tasarımını yaptığı Mindset otomobilini Türkiye'de üretmek istedi. Ancak bu girişiminde başarılı olamadı. Ardından Fransız Heuliez firmasında kızının adını verdiği Mia'yı tasarladı.



YERLİ OTOYA TALEP YAĞDI YENİ MALATYASPOR 15 YERLİ OTO SİPARİŞ ETTİ

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verme kararı aldı. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden 15 adet sipariş verme kararı aldık."



ANKARALI ESNAFTAN DESTEK

Ankaralı şoför esnafından yerli otoya destek geldi. Esnaf, Türkiye'nin otomobilinin ekonomiye katkı yaratacağı ve şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü artıracağını söyledi.



G.DOĞU DA ÇOK SEVDİ

Güneydoğu'da da Türkiye'nin otomobili beğenildi. Bölgedeki sivil toplum temsilcileri ve vatandaş "İthal ettiğimiz otomobillerden eksiği değil fazlası olduğunu gördüm" yorumunu yaptı.