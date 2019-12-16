Otocular teknoloji fuarını sevdi

Otomotiv markaları Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine Las Vegas’daki Tüketici Elektroniği Fuarı CES’i tercih ediyor. 7 Ocak 2020’de kapılarını açacak fuara Türk otomotiv yan sanayi şirketleri de katılacak

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son yıllarda otomotiv markalarının gözdesi haline geldi. Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarlarının yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyorlar. 7-10 Ocak 2020 tarihlerinde gerçeklecek fuar son üç yıldır olduğu gibi otomotiv markalarının akınına uğrayacak.



DEV MARKALAR KATILIYOR

Fuarda, Audi, BMW, Byton, Daimler, FAW Grup, FCA (Fiat- Chrysler), Fisker, Ford Motor Company, Honda, Hyundai Group, Lexus, Nissan, Toyota katılacak. Bunun yanı sıra Bridgestone, Bosch, ValeoToyota Boshoku, Aisin Group, Continental, Osram gibi yan sanayi şirketleri yeni teknolojilerini sergileyecek. Fuara bu yıl katılan Bertrandt Group da elektrikli ve otonom araçlar için geliştirdiği yeni platformu HARRI'nin dünya lansmanını yapacak. HARRI, otomotiv sektörünün dışında, belediyelerin ulaşım altyapısı ile lojistik şirketleri için çözümler sunuyor. Yeni platform le otonom sürüş, bağlanabilirlik ve elektrikli mobilite uygulamaları kolaylıkla birleştirilebiliyor.



170 BİN KİŞİ İZLEYECEK

155 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde şirketi katıldığı fuarı 3 günde 170 bin kişini ziyaret etmesi bekleniyor. Yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuarda ayrıca 250 konferans düzenlenecek.



TÜRK OTOMOTiVCİLER CES'DE

CES 2020'de Türkiye'den de katılım var. Otomotiv sanayine çözümler üreten Kuba Otomotiv, Reis Elektronik ve Farplas'ın yanı sıra farklı alanlarda faaliyet gösteren Astav Software, Ekin, Compocket, Vidi Medical fuarda Türkiye'yi temsil edecek. Ayrıca Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) yönetim kurulunu temsil eden bir ekip CES'i ziyaret edecek.



BURSA FCA'NIN 1 NUMARASI OLDU

TOFAŞ fabrikası, uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM-(Dünya Klasında Üretim) programı kapsamındaki denetimlerde, 4 puanlık artışla 81 puana ulaştı. Bu sonuçla, Fiat Chrysler Automobiles'ın(FCA) dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde zirveye yerleşti. 2009'da "Gümüş Seviye"ye ulaşan ilk fabrika olan Tofaş, 2013'de "Altın Seviye"ye ulaşmıştı.



MERCEDES-BENZ GLA YENİLENDİ

Yenilenen Mercedes-Benz GLA, geçen hafta dijital lansmanıyla tüm dünyaya aynı anda tanıtıldı. Güncel Mercedes-Benz kompakt sınıf ailesinin sekizinci modeli olan yeni GLA, hem önceki neslinden daha geniş. Kompakt Mercedes-Benz modellerinin en yeni üyesi GLA, sürücüyü destekleyen güncel sürüş yardım sistemleriyle öne çıkıyor.