Otomotiv ihracatta 8 ülkeyi solladı

Türkiye otomotiv sanayisi, dünyada birçok ülkenin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyor. 2018’de 32.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sanayisi 8 ülkeyi birden solladı

Türkiye ihracatının yüzde 17'sini tek başına gerçekleştiren otomotiv sanayisi, 14'üncü şampiyonluğuna çok yakın. 2018'de 32.2 milyar dolarla ihracat rekoru kıran sanayi, 2019'da dünya pazarlarındaki daralmadan olumsuz etkilendi. 2019'un ilk 10 ayında ihracatı yüzde 3.7 azalarak 25.9 milyar dolar oldu. İhracatın yılsonunda 32 milyar dolar seyiyesini yakalayacağı tahmin ediliyor.

2019'da yaşanan düşüşe rağmen Türkiye otomotiv sanayisinin, birçok ülkenin toplam ihracatından daha fazla ihracat yaptığı görülüyor. Tabi bunlar dünyada en fazla ihracat yapan ilk 20 dışındaki ülkeler.

2018 rakamlarına göre Pakistan'ın toplam ihracatı 22 milyar dolar, Fas'ın 25 milyar dolar, Mısır'ın 26 milyar, Belarus ve Umman 29 milyar, Litvanya ve Bulgaristan'ın 30 milyar, Venezüella'nın 32 milyar dolar. Turizm gelirleriyle öne çıkan komşumuz Yunanistan'ın toplam ihracatı ise 33 milyar doları buluyor. Türkiye otomotiv sanayisi 32.2 milyar dolarlık ihracatla bu ülkeleri solluyor. Ayrıca birçok ülkenin toplam ihracat geliriyle yarışıyor.







ANA PAZAR AB ÜLKELERİ

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Baran Çelik de, bu çarpıcı duruma dikkat çekiyor. Otomotiv gelecek dönemdeki yol haritasının ele alındığı "Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı'nda konuşan Çelik, otomotivin yurtdışı satışlarının, pek çok ülkenin ihracatından fazla olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın 2'nci büyük ticari araç üreticisi, dünyanın 15'inci Avrupa'nın ise 5'inci ağır ticari araç üreticisi olduğunun altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Ülkemizde üretilen motorlu araçların yüzde 85'i ihraç edilirken, başlıca ihracat pazarlarımızı AB ülkeleri oluşturuyor. AB pazarındaki güçlü konumumuzu korumak ve ABD, Rusya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere pazar çeşitliliği sağlamak önümüzdeki yıllarda temel önceliklerimiz arasında yer alacak."