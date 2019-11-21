10 ayda 61 bin ticari satıldı

Ocak-ekim aylarında, hafif ticari araç satışları yüzde 41.6 azalarak 61 bin 760 adet oldu. Ekimde ise satışlar yüzde 90.66 artışla 9 bin adede yükseldi

Yılın ilk 10 ayında hafif ticari araç satışları yüzde 41.6 azalarak 61 bin 760 adet oldu. 2018'in aynı döneminde 105 bin 753 adet ticari araç satışı gerçekleşmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (OSD) verilerine göre, Ekim 2019'da hafif ticari araç satışları yüzde 90.66 artarak, 9 bin 79 adet oldu. Ekim 2018'de 4 bin 762 adet ticari araç satılmıştı. 2019 Ekim itibarıyla hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 72.08 pay ile van (44.518 adet), yüzde 12.17 payla kamyonet (7.517 adet) ve yüzde 8.04 pay ile minibüs (4.967 adet) ve yüzde 7.70 pay ile pick-up (4.758 adet) yer aldı.



EKİMDE ÜRETİM ARTTI

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) açıkladığı 2018 Ocak-Ekim verilerine göre, ticari araç üretimi yüzde 10.1 düşüşle 395 bin 383 adet oldu. 2018'in aynı döneminde toplam 439 bin 644 adet ticari araç üretimi gerçekleşmişti. Yılın ilk 9 ayında 15 bin 539 adet büyük kamyon, 767 adet küçük kamyon, 319 bin 349 adet kamyonet, 7 bin 751 adet otobüs, 49 bin 968 adet minibüs ve 2009 adet midibüs üretildi. Bu dönemde sadece otobüs ve minibüs üretiminde artış görüldü. Ekim üretimi değerlendirildiğinde, büyük kamyon ve kamyonet dışında tüm ürün gruplarında artış yaşandı. Küçük kamyon üretimi yüzde 119.7, otobüs üretimi yüzde 32.4, minibüs üretimi yüzde 7.1, midibüs üretimi ise yüzde 33.5 arttı.