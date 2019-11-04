Hibrit atağı 2020’de Bursa’dan başlıyor

Renault Grubu hibrit atağına hazırlanıyor. İlk hibrit modeller 2020’den itibaren yollara çıkmaya başlayacak. Renault modellerinde kullanılacak hibrit motorlar ise Bursa’da üretilecek

Yüzde 100 elektrikli otomobiller konusunda öncü markalar arasında yer alan Renault Grubu, hibrit modellere uzak kalamadı. 2022'e kadar 12 adet elektrikli modeli satışa sunmaya hazırlanan Fransız otomotiv devinin planları arasında 8 hibrit model de var. Hibrit modeller 2020'den itibaren yollara çıkmaya başlayacak. Renault Grubu'nun satışa sunacağı ilk hibrit model Clio, ilk şarj edilebilir plug-in-hibrit model ise Captur olacak. Hibrit ürün gamına daha sonra Megane katılacak. Yeni Captur'un Atina'da düzenlenen test sürüşünde sorularımızı yanıtlayan Renaut Kurumsal İletişim Sorumlusu Vincent Frappreau, yenilenen Captur'un plug-in-hibrit motora sahip ilk Renault model olacağını söyledi. Frappreau, E-TECH Plug-in adını taşıyan hibrit motorun ittifak tarafından geliştirildiğini ifade etti. Renault modellerinde kullanılacak hibrit motorların Bursa'da üretileceğini anlatan Frappreau, Oyak Renault Bursa tesislerinde hibrit motorlar için büyük yatırım yaptıklarını hatırlattı. Hibrit yatırımı için 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' kapsamında 493 milyon TL teşvik alan Oyak Renault, yeni tesisinin temelini Ekim 2018'de attı. Bursa'daki tesiste üretilecek hibrit motorlar, Renault Grubu markalarında kullanılmak üzere ihraç edilecek. Böylece Türkiye, Fransız otomotiv devinin hibrit üretim üssü haline gelecek.



65 KM MENZİLİ VAR

Renault, yeni Captur ile birlikte sunulacak E-TECH plug-in motor için 150'nin üzerinde patent başvurusu yaptı. Yeni Captur'da iki adet elektrik çekişli motor, Renault F1 tecrübesiyle geliştirilen vites kutusu ve 9.8 kWs batarya bulunuyor. Captur, karma kullanımda 135 km/s hızda 45 kilometre, şehir içi kullanımda yaklaşık 65 kilometre menzil sunuyor.



KAFA KARIŞTIRAN VERGİ SADELEŞSİN

Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için kilit sektörlerden biri olduğunu söyleyen Çağdaş, vergide sadeleştirme istedi. Otomotiv sektöründe kafaları karıştıran karmaşık bir vergilendirme sistemi olduğunu söyleyen Çağdaş, şöyle konuştu: "Türkiye'de satılan her 100 binek otomobilin 96-97 tanesi 1.6 litre ve altındaki araçlar. 1.6 lt üstü araçlar sadece yüzde 3'lük bir paya sahip. Sadece bu dikkate alınarak bir vergi düzenlemesi yapılsa mevcut sisteme göre çok daha fazla katma değer yaratabiliriz."



AVRUPA'DA PAZAR LİDERİ

Bursa'da üretilecek hibrit motorun kullanılacağı yeni Captur, lanse edildiği 2013'den bu yana 1.5 milyon adet satıldı. Satışa sunulduğu ilk yıl sadece bir rakibi olan modelin, bugün rakip sayısı 20'nin üzerinde. Captur, rekabetin çok yüksek olduğu Avrupa B-SUV pazarında 2018'de 215 bin adetle lider konumda bulunuyor. Captur'un Türkiye otomobil pazarındaki payı ise yüzde 3.7.



HURDA TEŞVİKİ 2020'YE UZATILSIN

Otomotivciler 2019 sonunda sona erecek hurda teşvikinin uzatılmasını talep ediyor. Uygulamanın 2020'ye uzatılmasını isteyenlerden biri de Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş. Türkiye'de araç parkının üçte birinin 15-16 yaşındaki araçlardan oluştuğunu söyleyen Çağdaş, insan sağlığına, trafik güvenliğine ve ekonomiye zarar veren yaşlı araçların trafikten çekilmesi için hurda teşvikinin uzatılmasını gerektiğini ifade etti. Yunanistan'da 10 yaşın üzerindeki araçların trafikten çekilmesi, hibrit ve elektrikli araçların satışı için yeni bir düzenleme getirildiğini anlatan Çağdaş, "Bunun benzerinin Türkiye'de de olması lazım, bizim daha çok ihtiyacımız var" dedi.