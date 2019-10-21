Türkiye’nin otobüs şovu

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Busworld Otobüs Fuarı’na Türkiye’den rekor düzeyde katılım gerçekleşti. 37 ülkeden yaklaşık 500 firmanın katıldığı fuarda 90 Türk firması şov yaptı

Avrupa'nın bir numaralı otobüs üreticisi Türkiye, Belçika'da düzenlenen Busworld Fuarı'na çıkarma yaptı. 37 ülkeden yaklaşık 500 firmanın katıldığı fuara Türkiye'den rekor düzeyde katılım gerçekleşti. Aralarında otobüs ve yan sanayi üreticilerinin yer aldığı yaklaşık 90 Türk firması fuarda şov yaptı. Türkiye'nin ardından en yüksek katılımı ise 77 adetle Alman, 44 adetle Çinli firmalar gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu, 17 Ekim 2019 tarihinde kapıları açılan fuarda 9 farklı aracını tanıttı. Fuardaki standında geleceğin toplu ulaşım araçlarını bir araya toplayan Anadolu Isuzu,Visigo Hyper, Turquoise, Citiport 18, Citiport 12 Hyper, Novociti Volt (Orta Menzil), Novociti Volt (Uzun Menzil), Interliner 13 CNG, Citivolt 12, Novo Cabrio modellerini sergiliyor.



DOĞALGAZLI VERSİYON VİTRİNE ÇIKTI

Otokar, Busworld'de sergilediği alternatif yakıtlı otobüsleriyle dikkat çekti. 23 Ekim tarihine kadar sürecek fuarda Otokar, 6 yeni otobüsünü tanıttı. Elektrikli Kent'in doğalgazlı versiyonu ilk kez vitrine çıkaran Otokar, Kent U'nun alçak tabanlı yeni modeli ve yurtdışında Territo adıyla bilinen Kent'in okul otobüsünü sergiledi. Ayrıca turizm ve servis taşımacılığında tercih edilen Dork T ve Sultan Mega aracını tanıttı. Karsan fuara elektrikli model aileyle katıldı. Karsan'ın BMW ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği neticesinde tasarlayıp ürettiği Jest Electric ve Atak Electric modelleri, fuarda markanın inovatif vizyonunu ortaya koyarak ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



HEM ÜRETİM HEM İHRACAT ARTIYOR

2019 Ocak-Eylül aylarında otobüs üretimi yüzde 9 artışla 6 bin 762 adete yükseldi. İhracat yüzde 24.1 artışla 6 bin 647 adete ulaştı. Otobüs üreticileri adeta ihracata çalıştı. Otomotiv sanayisinin otobüs ihracatı 2017'de 7 bin 28 adet, 2018'de ise 7 bin 708 adet oldu. İlk 9 aylık otobüs ihracatı yüzde 24.7 artışla 1 milyar 291 milyon dolara çıktı. Otobüs ihracatı 2017'de 1 milyar 308 milyon dolar, 2018'de 1 milyar 503 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



UZAY İSTASYONUNA ENERJİ

TEMSA, fuarda otobüs ürün grubundan Maraton, HD, MD9, MD7 ve Avenue Elektron olmak üzere 5 aracın tanıttı. Ayrıca Türk mühendisler tarafından geliştirilen Batterypack ürününü sergiledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu bir günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Batterypack, 55 kg ağırlığa sahip. Busworld Fuarı'na katılan bir başka Türk firması ise Aselsan oldu. Son yıllarda elektrikli araç teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Aselsan ise Temsa işbirliğiyle geliştirdiği elektrikli otobüsünü fuarda sergiliyor.