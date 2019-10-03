Volkswagen Manisa’da fabrika kuruyor

İlk kez SABAH’ın duyurduğu 1.3 milyar euroluk dev yatırımda ilk adım atıldı. Alman otomotiv devi Volkswagen, fabrika yatırımı için seçtiği Manisa’da şirket kurdu. Volkswagen, 20 yıl sonra Türkiye’ye sıfırdan gelen en büyük otomotiv yatırımını yapacak

Yeni yatırımı için Türkiye'yi seçen Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Türkiye'deki çalışmalarına hızlı başladı. Henüz resmi bir açıklama yapmayan Volkswagen, fabrika yatırımı için düşündüğü Manisa'da şirket kurdu. Dünkü Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesi 943.5 milyon TL olarak belirlendi.



4-5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin faaliyet alanlarının otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı olduğu belirtildi. 2022'de faaliyete geçmesi beklenen fabrika, yaklaşık 4-5 bin kişiye istihdam yaratacak. Sıfırdan yatırım 1.3 milyar euroyu bulacak. Toplam kapasitesi 300 bin adet olması beklenen fabrikada Volkswagen Grubu'na ait Skoda markası için de üretim yapılacak. Üretilecek modellerin VW Passat, Skoda Superb olduğu söyleniyor.

Volkswagen, Türkiye'yi otomotiv sanayisindeki bilgi birikimi, tecrübesi ve kalifiye işgücü nedeniyle seçti. Türkiye'de otomotiv sanayi 55 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Volkswagen'le birlikte istihdam 60 bin adete yaklaşacak.

Türkiye'de Renault, Tofaş, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota'nın otomobil yatırımları bulunuyor. Volkswagen'in katılmasıyla otomobil üreten fabrikaların sayısı 6'ya çıkacak.

Böylece Volkswagen, Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen en büyük yatırımlardan birine imza atacak.



TÜRKİYE SABAH'TAN ÖĞRENDİ

Volkswagen'ın yatırım haberlerini Türkiye, SABAH'ta okudu. Yatırımla ilgili ilk haber 11 Aralık 2018 tarihinde yayımlandı. Haberde, VW'nin dev yatırım için Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'yi düşündüğünü, ancak Türkiye'nin önde olduğu bilgisi yer aldı.

26 Haziran 2019'deki haber "Volkswagen'den dev yatırım" başlığıyla yayımlandı. VW CEO'su Herbert Diess'in Başkan Recep Tayyip'le Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra kararın kesinleştiği yazıldı. Ayrıca fabrika için Manisa'nın seçildiği belirtildi.

13 Temmuz 2019'da yayımlanan haberde ise Volkswagen'de hissesi bulunan Katar Devlet Fonu'nun Türkiye'ye yatırımına destek verdiği çıktı.

Ayrıca yatırımın en geç eylül-ekimde açıklanacağı yer aldı.







14 YIL SONRA YATIRIMA GELDİ

Türkiye, Volkswagen'i uzun yıllardır yatırıma davet ediyor. İlk olarak 2005'te VW'nin Türkiye Distribütörü Doğuş Holding VW'yi yatırıma davet etmişti. Daha sonraki yıllarda bu çağrı gerek Doğuş, gerekse Ankara tarafından birçok kez tekrarlandı. Ancak, Volkswagen Grubu 14 yıl sonra bu davete evet cevabı verdi.



AVRUPA'DA 5'İNCİYİZ

Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesinin arkasında Türk otomotiv sanayinin 60 yıllık bir geçmişe sahip olması da etkili oldu. Bugün Türkiye, Avrupa'nın beşinci, dünyanın 15'inci otomotiv üreticisi konumunda. Toplam üretim kapasitesi 2 milyon adet olan otomotiv sanayi, yaklaşık 13 yıldır ihracatın lokomotifi. Toplam üretiminin yüzde 80'den fazlasını ihraç eden Türkiye, yaklaşık 32 milyar dolarlık döviz geliri elde ediyor.



"TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, VW'nin Türkiye'yi seçmesinin ülkeye olan güvenin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ise yatırımın Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Son 20 yıldır Türkiye'ye sıfırdan yatırım gelmemişti" diye konuştu.



5 MİLYARLIK YETKİ VW İÇİN Mİ?

Yabancı yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesinde 5 milyar TL'ye kadar proje sözleşmesi proje sözleşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nca imzalanabilecek. Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.



BAKAN İMZALAYACAK

Kararla, söz konusu karara eklenen ek madde uyarınca, 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğinde yatırım projelerine ilişkin olarak, yabancı yatırımlar kanununda tanımlanan yabancı yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım projesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili olacak.