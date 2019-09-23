UFUK SANDIK

Nissan, 1 milyon adetlik pazar potansiyeline sahip 9 ülkeyi Türkiye’ye bağladı. 1 Nisan’dan bu yana Fas, Cezayir, Tunus, Azerbaycan Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Sudan pazarları Türkiye’den yönetiliyor

2015'te Japon Nissan'ın global ağına dahil olan Türkiye, kısa zamanda Afrika, Ortadoğu ve Hindistan'ın bağlı olduğu AMI bölgesinin yıldızı oldu. Japonlar bu başarı üzerine 9 ülkeyi Türkiye'ye emanet etti. Nissan Türkiye, 1 Nisan'dan itibaren Cezayir, Tunus, Fas, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan ve Sudan operasyonlarını da yürütüyor. 2018'de global satışları 5.6 milyon adet olan Nissan'ın 1 milyon adetlik potansiyele sahip 9 ülkeyi Türkiye'ye bağlamasının önemi daha net anlaşılıyor. Haziran 2019'da Nissan Türkiye, Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Genel Müdürü olarak göreve başlayan Emre Doğrueri, Türkiye'nin üs olarak seçilmesinin bir tesadüf olmadığını söyledi.



SUV PAZAR PAYI YÜZDE 15

Doğrueri, "Bu sorumluluğun emanet edileceği ülkenin kendi içerisinde çok ciddi bir insan kaynağı, başarılı bir hikayesi ve bunu diğer bölgelere aktarabilecek, öğrenme yeteneği ile birlikte fark yaratabilecek bir ekibe sahip olması gerekiyordu. Bunun cevabı da kesinlikle Türkiye idi" şeklinde konuştu. Nissan'ın Türkiye pazarındaki konumundan söz eden Doğrueri, şunları anlattı: "2018'de toplam otomotiv pazarının yüzde 36 küçülmesine rağmen, pazar payımızı yüzde 4.2'e çıkardık. Qashqai, X-Trail ve Juke modellerimizle SUV pazarının lideriyiz. SUV pazarı payımız yüzde 15. Türkiye SUV pazarının en çok satan SUV modeli Qashqai'nin payı ise yüzde 17.3'ü buluyor." Yeni modellerle ilgili bilgi veren Doğueri, kasımda 1.3 benzinli motorlu yeni X-Trail'i satışa sunacaklarını, 1.0 lt 99 bg motoru ile düz ve otomatik vitesli yeni Micra'yı ise ekim sonuna yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.



ELEKTRİKLİ OTODA HEDEF LİDERLİK

Nıssan'ın elektrikli modeli Leaf'i 2020'de satışa sunacaklarını söyleyen Doğrueri, "Elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız. Türkiye'de Leaf'i test ettik ve son detayları çalışıyoruz. Leaf'in 40 ve 60 kilovat'lık iki adet pil tipi mevcut, menzili 170 km'den başlıyor, 450 km'ye kadar çıkıyor" dedi.