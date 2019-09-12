Dizel otoların son fuarı

Frankfurt Otomobil Fuarı’na katılan birçok marka standlarında dizel model sergilemezken, benzinli ve elektrikli modellerini öne çıkardı. Frankfurt, dizelin son fuarı oldu

Emisyon skandalı sonrası Avrupa'da popülaritesini kaybeden dizel otomobillerin satışları son üç yıldır hızla düşüyor. Bir dönem yüzde 60'lar seviyesinde pazar payına sahip dizellerin payı 2019 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 33'ün altına geriledi. Dizel modasının geçmesi Frankfurt Otomobil Fuarı'nda da kendini gösterdi. Fuara katılan birçok firma standlarında dizel model sergilemezken, benzinli, elektrikli ve hibrit modellerini öne çıkardı. Avrupa'da dizel otomobillerin şehir merkezlerine girişi yasaklandı. Bu yasakların diğer ülkelere de yayılacak olması tüketicilerin, dizelden uzak durmalarına neden oluyor. Ayrıca çok sayıda otomotiv firması gelecekte dizel üretimini durdurmakla ilgili kararlar aldı. İşte otomotiv firmaları bu yüzden fuarda dizel modellerini sergilemediler. Otomotivde dizel dönemi kapanırken, yeni bir dönem başlıyor. Elektrikli otomobillerin satışları Avrupa'da rekor üzerine rekor kırıyor. Jato verilerine göre elektrikli otomobillerin satışları yüzde 92 artışla 765 bin adede yükseldi. Bu rakam 2015'te 107 bin adet, 2016'da 137 bin, 2017'de 201 bin adet ve geçen yıl 397 bin adetti.



ÇİNLİLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Son yıllarda kendi geliştirdikleri markalarla öne çıkmaya başlayan Çinliler, Frankfurt'ta gövde gösterisi yaptı. Fuara aralarında yedek parça ve teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin de olduğu 37 Çinli firma katılıyor. Çinliler arasında en dikkat çeken markalar ise dünya pazarlarına açılmak Wey oldu. Wey S ve X Crossover konsept modelini tanıttı.



TAYCAN'A 30 BİN SİPARİŞ

Porsche'nin Türkçe isim koyduğu ilk elektrikli modeli Taycan, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda en dikkat çeken modeller arasında yerini aldı. Şimdiden 30 bin adet sipariş olan otomobilin satış fiyatı 185 bin dolar. Taycan, 400 kilometre menzile sahip. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşıyor.



VW'NİN ELEKTRİKLİSİ HAZIR

2025'e kadar 20 farklı elektrikli model sunacak olan Volkswagen, fuarda yeni ID.3 modelini sergiledi. Tam elektrikli ID. model ailesinin ilk üyesi olan ID.3, 330, 420 ve 530 km olmak üzere üç farklı menzile sahip. Hızlı şarjla 27 dakikada bataryanın yüzde 80'ini doluyor.



2020'DE ELEKTRİK VERECEK

Honda, fuarda yeni nesil elektrikli aracı Honda e'nin seri üretim versiyonunu sergiledi. 2020'nin yaz aylarında satışa sunulacak otomobil 29 bin 470 eurodan başlayan fiyat etiketine sahip.