Otoda voltaj yükseldi

Bu yıl 68’incisi düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı, otomotiv markalarının elektrikli savaşına sahne oldu. Fuar, bugüne kadar en fazla sayıda elektrikli ve hibrit modelin sergilendiği organizasyon oldu

Otomotiv dünyasının en büyük şovlarından Frankfurt, ilklerle kapılarını açtı. Bu yıl 68'incisi düzenlenen fuar bugüne kadar en çok alternatif yakıtlarla çalışan otomobillerin sergilendiği fuar olarak tarihe geçti. Fuardaki otomobillerin yarısından fazlasının elektrikli ve hibrit modeller olduğu dikkat çekti. Örneğin Mercedes-Benz'in standında sergilenen 61 otomobilden 29'u plug-in hibrit modellerden oluşurken, Ford'un standındaki otomobillerin tümü ise plug-in hibritti. Elektrikli otomobillerin sayısının benzinli motorlu otomobillerden fazla olmasının nedeni ise 2021'de devreye girecek emisyon kısıtlamaları. Buna göre Avrupa'da satılan otomobillerin emisyon oranı kilometre başına 95 gram olacak. Bu oranı düşüremeyen firmalar büyük cezalar ödemek zorunda kalacak. İşte bu tablo nedeniyle markalar, elektrikli otomobil yatırımlarını hızlandırdı. Fuardaki bir başka ilk ise katılım sayısında yaşandı. Frankfurt Otomobil Fuarı, bugüne kadar en sayıda markanın katıldığı organizasyon olarak tarihe geçti. Fuara katılmayan otomobil markalarının sayısı 22'yi bulurken, katılanların sayısı 21'de kaldı. Böylece fuar Audi, BMW, Mercedesbenz, Volkswagen, Porsche gibi Alman markaların gövde gösterisine dönüştü. 2017'de düzenlenen Fuara sadece 9 marka katılmamıştı.



Mercedes'ten iki dünya tanıtımı

MERCEDES, Fuar'da tamamen elektrikli sedan konsepti olan EQS modelinin yanı sıra elektrikli Smart ve elektrikli hafif ticarisi EQV'nin dünya tanıtımlarını yaptı. Daimler CEO'su Ola Kallenius, açıklamada 2030'a kadar Mercedes otomobil modellerinin yarısının elektrikli olacağını söyledi.



Ford'un tasarımı Türk'e emanet

FORD, Avrupa'da binek otomobillerinin tasarımı bir Türk'e emanet etti. Daha önce Ford Avrupa Tasarım bölümünde Baş Tasarımcı olan Murat Güler, şimdi Ford Avrupa'nın Binek Otomobil Tasarımı'nın başına geçti. Güler, binek otomobillerin iç ve dış tasarımından sorumlu olacak.



Bu aracın fiyatı 3.6 milyon dolar

FUARIN en heyecanlı otomobillerinden biri, İtalyan Lamborghini'nin Sian'ı oldu. Markanın kuruluş yılını temsilen 63 adet üretilecek olan Sian, gücünü 6.5 litre V12 motordan alıyor. Araç, bu motoru 48-volt hibrit sistemle destekliyor. Fiyatı ise 3.6 milyon dolardan başlıyor.