Avrupa’da Çin işi şov

Düne kadar kopyaladıkları otomobillerle gündeme gelen Çinliler, bugün kendi markalarıyla otomotiv dünyasında söz sahibi olmaya başladı. Frankfurt Fuarı’na birçok Avrupalı ve Japon marka katılmazken Çinliler yeni modelleriyle güç gösterisi yapacak

Otomotiv sektörünün en büyük şovlarından Frankfurt Otomobil Fuarı için geri sayım başladı. Bu yıl 68'inci düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını 9-10 Eylül'de önce basın mensupları için açacak. Resmi açılış ise 12 Eylül'de gerçekleşecek. Otomobil severler 22 Eylül tarihine kadar 10 gün boyunca otomobil dünyasındaki gelişmeleri yakından izleme şansına sahip olacaklar.



FUARLARA İLGİ YOK

Son dönemde dünyada otomobil fuarlarında görülen kan kaybı Frankfurt'ta da yaşanıyor. Almanların gövde gösterisi yapacağı Frankfurt Fuarı'na onlarca marka katılmıyor. Bu markalar arasında: Citroen, DS, Fiat, Ferrari, Jeep, Kia, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Lexus, Nissan, Peugeot, Toyota, Suzuki gibi markalar bulunuyor. Son yıllarda kendi geliştirdikleri markalarla öne çıkmaya başlayan Çinliler, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dev markaların yerini alacak gibi görünüyor. Fuara aralarında yedek parça, teknoloji vb alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin de olduğu 37 Çinli otomotiv firması katılıyor. Çinliler arasında en dikkat çeken markalar ise dünya pazarlarına açılmak isteyen Grove ve WEY.



HİDROJENLİ MARKALARA RAKİP OLACAK

HIDROJEN yakıtlı otomobil teknolojisi üzerinde çalışan Grove, fuarda Granite ve Obsidian modellerini sergileyecek. Grove'nin SUV modeli Obsidian bin 200 km menzile sahip. Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen otomobilin ağırlığı 2 bin 100 kg altında. Markanın Granite adı verilen sedan modeli ise 2021'de yollara çıkması bekleniyor.



FUARIN YILDIZI OLACAK

MERCEDES-Benz, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'na farklı otomobil ve hafif ticari araçmodellerinin lansmanlarıyla damga vurmaya hazırlanıyor. Tamamen elektrikli EQ konsept modelinin, fuarın yıldızı olması bekleniyor. Fuarda ayrıca A- ve B-Serisi modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları, tamamen elektrikli EQV, yeni GLB ve Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC de ilk defa sergilenecek



TÜRKİYE'DEN 14 FIRMA VAR

ULUSLARARASI Frankfurt Otomobil Fuarı'na Türkiye'den 14 firma katılıyor. Uludağ İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle fuara katılacak çoğu start-up firmalar, otomotiv eko sistemi için geliştirdikleri fikirleri ve ürünleri tanıtacaklar



JAPONLAR DA KAYIP

FRANKFURT Fuarı'na Honda dışında başka bir Japon marka katılmıyor. Avrupa'da güçlü olmalarına rağmen Nissan, Toyota ve Mitsubishi gibi markaların fuara katılmamaları dikkat çekti



TESLA TEST SÜRÜŞÜ DÜZENLEYECEK

ZIYARETÇILER bu yıl fuarda 13 markanın toplam 73 aracını test etme imkânı bulacaklar. Fuar içinde özel olarak düzenlenen alanda Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Renault/Dacia ve Volkswagen test sürüşü yaptıracak. Ayrıca fuarda standları olmamasına rağmen Kia ve Tesla da test sürüşü organizasyonu yapan markalar arasında yerini alacak.



2020'DE SATIŞA SUNULACAK

VOLKSWAGEN, T-Roc Cabriolet'in dünya prömiyeri ile SUV sınıfına bir yenilik daha getiriyor. İlk olarak Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak Yeni T-Roc Cabriolet'nun 2020 baharında Avrupa'da pazara sunulması planlanıyor.